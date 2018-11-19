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Выйти из сумрака

19 ноября 2018, 22:56

Антуан Гризманн открыто рассказал о том, почему не перешел в «Барселону». «Соккер.ру» считает, что француз поступил по-честному перед самим собой.

Обычно футболисты не очень любят говорить о сделках, которые не состоялись, о трансферах, которые в итоге не были реализованы. Особенно о крупных. Ну, вспоминают потом, лет через десять, когда сами уже завязали с футболом и становятся практически никому не интересными. Но Гризманн человек искренний и открытый. Это проявляется во многом. Даже в том, что он не скрывает своей мечты о «Золотом мяче». 

Об этом мечтают все, этого желают все. Но Гризманн с горящими глазами ребенка говорит об этом трофее, тогда как другие делают «покерфейс» и утверждают, что им все равно, грубо говоря. За эту открытость, кстати, именно в отношении «Золотого мяча» Гризманну достается от комментаторов на форумах и болельщиков немало, но нужно просто иначе глядеть на это желание – как на честно озвученное. Вот он по-честному рассказал, что и контакты с «Барселоной» были, ведь сейчас не верится, что все слова на эту тему были родом только из испанской прессы. 

То есть никакие официальные лица ничего не говорили по поводу Гризманна и «Барселоны», хотя в какой-то момент плотность информационного шума стала такой, что трансфер посчитали делом решенным. Разве что Энрике Сересо с упорством заезженной пластинки повторял одно и то же: «Гризманн останется игроком „Атлетико“». И вот наконец решили спросить самого француза. Видимо, до этого не интересовались, ожидая стандартного для футболистов в такой ситуации: «Без комментариев». Объяснение Гризманна было достаточно подробным:

«Сложно ли было отказать „Барселоне“? Очень сложно, когда такой клуб хочет тебя видеть, звонит тебе, отправляет сообщения. Но был и клуб, которому я принадлежу и в котором исполняю основополагающую роль.

В какой момент чаша весов склонилась в пользу „Атлетико“? Когда я встретился с одноклубниками и особенно тренером после игры, в которой меня освистывали. Симеоне неожиданно зашел ко мне домой, успокоил меня и сказал, что в меня верит.

Возможно, свою роль сыграло и то, что я стал бы подменой Месси. Товарищи по команде и клуб сделали всё, чтобы я остался, общались со мной, увеличили мою зарплату. Они сделали всё, чтобы показать, что это мой дом и я не должен уходить».

И тут тоже мы видим вполне честное замечание, что сыграл свою роль и зарплатный фактор. Тот, кто будет отрицать это в такой ситуации, безусловно, слукавит. Но главное, конечно, Гризманн подчеркнул – это отношение в «Атлетико», понимание его роли руководством клуба, тренером и партнерами. Ведь все большие футболисты в первую очередь крайне амбициозны. Эти амбиции движут ими, заставляют совершенствоваться, не останавливаться на достигнутом. 

Очевидно, что главный выбор, который делал внутренне Гризманн – реализовать командные трофейные амбиции, понимая, что с «Барселоной» титулов можно больше накопить, или реализовать личностные амбиции, понимая, что в «Атлетико» он останется главной звездой и первой скрипкой, а в «Барселоне» таким не будет. Он честно признался в том, в чем не хотели признаваться многие, у кого дела в Каталонии не пошли или пошли не так, как все ожидали. Он не захотел быть в тени Лионеля Месси. А кто еще из ярких персонажей попал в такое положение?

Неймар

Наверное, главное имя, которое всплывает в памяти, когда кто-то говорит о тени Месси. Бразилец так усердно отрицал, что покинет «Барселону» и так рьяно подчеркивал, что ему нравится играть с Лионелем и он не переживает по поводу своей роли, что ему никто не верил, разумеется. И «Барселону» Неймар покинул не только ради огромных денег ПСЖ, ради каких-то трофейных перспектив (пачка титулов в Лиге 1 все равно не то же самое, что одно чемпионство в Испании), а во многом из-за нежелания быть за Месси. Неймар отчаянно пытался вырваться из тени, но все-таки понял, что пока аргентинец жив-здоров, в «Барселоне» он будет заправлять. Ирония судьбы в том, что Неймар, вырвавшись из тени Лео и прилетев в Париж как главная звезда, быстро оказался как минимум в полутени Мбаппе. А в самой Франции Килиана безоговорочно больше любят, чем Неймара. Да там даже Кавани выше ценят, чем бразильца, поскольку личностный фактор не менее важен для большого футболиста, чем его чисто игровые качества.

Златан Ибрагимович

Сейчас вообще кажется странным, что кто-то в «Барселоне» решил, будто Ибрагимович и Месси смогут находиться в одной команде. Златан – это звезда в кубе, звезда, которая не приемлет вокруг себя конкурентов по статусу. Причем он это делает не нытьем, не какими-то сентиментализмами, как Неймар, а просто берет свое грубой силой и игрой, вызывающей отвисание челюсти. В «Барселоне» такой жесткий подход не слишком-то приветствуется, особенно если кто-то смеет ставить под вопрос авторитет Месси, так что вполне ожидаемо приключение шведа в Каталонии оказалось скоротечным.

Алексис Санчес

Чилиец, обладающий невероятными данными, талантом и тем самым стилем футбола, который так нужен и важен «Барселоне», имел шансы закрепиться в Каталонии надолго и стать там одним из определяющих игроков. Да что там, он и был таковым. Но все-таки и его сманила перспектива стать где-то в другом месте первой звездой, а не оставаться вечно за спиной Месси, даже если и удавалось проводить великолепные матчи, давать блестящий результат. Другое дело, что не всегда футболисты в поисках лучшей жизни принимают оптимальные решения. «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи». И если выбор «Арсенала» можно объяснить мотивами, по которым Гризманн остался в «Атлетико», то переход в «Манчестер Юнайтед» поставил жирную кляксу в биографии Санчеса. Но это отдельная история.

Были еще и более локальные случаи наподобие Тельо и Педро. Есть пример Луиса Суареса, который нашел в своем характере настройку, которая позволяет ему сосуществовать эффективно с Месси в одной команде, на одном поле. А если заглянуть в сборную Аргентины и понять, сколько там нападающих, чьи карьеры не раскрылись должным образом из-за Месси? Так у них положение еще хуже – сборную не выбирают. Но виноват ли в этом сам Лео? Не так сильно, как может показаться. Как не виновата звезда-гигант, что пожирает соседок. Просто такова ее природа, и она не была бы собой в противном случае.

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Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
20 ноября в 12:00
Родериго Великому
Ну да,конечно. А лучший игрок всех времён и народов- Федя Черенков!
Фата лист
Фата лист
   71 / 799
20 ноября в 10:33
Тень от Месси вряд ли большая падает, что же в ней прячутся то?
Shamil79
Shamil79
   241 / 799
20 ноября в 07:17
Неймар лучший!
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   9 / 799
20 ноября в 02:59
Гризман, а пока наслаждайся игрой Квинси ПРОМЕСА и пусть он тебе приснится ещё не раз. И твоё Атлетико в Ла Лиге будет покеры от него вынимать.
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