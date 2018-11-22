СМИ: Райола заработал на Погба 49 млн евро

сегодня, 13:23

Французская пресса со ссылкой на Football Leaks сообщает, что за трансфер полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» агент игрока Мино Райола летом 2016 года получил от английского клуба 22 млн евро.

На переходе Погба в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году агент заработал ещё больше – 27 млн евро. Суммарно Райола получил за трансферы хавбека 49 млн.



Отмечается, что после второго перехода Погба агент не сумел доказать отсутствие конфликта интересов, тем самым нарушив правила ФИФА и Великобритании. Однако расследования не последовало.

Ходят слухи, что Погба вновь может вернуться в туринский клуб.