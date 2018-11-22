СМИ: Райола заработал на Погба 49 млн евро

Французская пресса со ссылкой на Football Leaks сообщает, что за трансфер полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» агент игрока Мино Райола летом 2016 года получил от английского клуба 22 млн евро.
На переходе Погба в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году агент заработал ещё больше – 27 млн евро. Суммарно Райола получил за трансферы хавбека 49 млн.
Отмечается, что после второго перехода Погба агент не сумел доказать отсутствие конфликта интересов, тем самым нарушив правила ФИФА и Великобритании. Однако расследования не последовало.
Ходят слухи, что Погба вновь может вернуться в туринский клуб.
Умный агент на 2 бестолковые команды...
Умный агент на 2 бестолковые команды...
Как так если говорили, что Мю получил от Юве меньше ляма что ли...неужели настолько много Юве мог решиться заплатить агенту тогда?
Как так если говорили, что Мю получил от Юве меньше ляма что ли...неужели настолько много Юве мог решиться заплатить агенту тогда?