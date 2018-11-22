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СМИ: Райола заработал на Погба 49 млн евро

сегодня, 13:23

Французская пресса со ссылкой на Football Leaks сообщает, что за трансфер полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» агент игрока Мино Райола летом 2016 года получил от английского клуба 22 млн евро.

На переходе Погба в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году агент заработал ещё больше – 27 млн евро. Суммарно Райола получил за трансферы хавбека 49 млн.

Отмечается, что после второго перехода Погба агент не сумел доказать отсутствие конфликта интересов, тем самым нарушив правила ФИФА и Великобритании. Однако расследования не последовало. 

Ходят слухи, что Погба вновь может вернуться в туринский клуб

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Все комментарии
Верг
Верг
   414 / 783
сегодня в 15:37
Райола отличный плантатор с виллой в штате алабама
ДСА
ДСА
   86 / 783
сегодня в 14:28
Чем больше переходов - тем богаче агент.
WildKem
WildKem ответил Ruslan3132
сегодня в 14:10
На переходе Погба в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году агент заработал ещё больше – 27 млн евро. Как так если говорили, что Мю получил от Юве меньше ляма что ли...неужели настолько много Юве мог решиться заплатить агенту тогда?
Откат от Юве за то что тот уговорил Погба не продлевать контракт с МЮ и практически бесплатно перейти в Ювентус.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 13:58
Ещё столько же заработает на трансфере негра обратно из МЮ в Юве, работа не пыльная и бабла океан.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 783
сегодня в 13:58
Нашёл две лоховские команды, которые покупают друг у друга одного и того же игрока.
Умный агент на 2 бестолковые команды...
dimagas1
dimagas1
   143 / 783
сегодня в 13:44
Хитрый.Ему бы так погбуна в каждое ТО куда нибудь спихать)))
Ruslan3132
Ruslan3132
   110 / 783
сегодня в 13:42
На переходе Погба в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году агент заработал ещё больше – 27 млн евро.

Как так если говорили, что Мю получил от Юве меньше ляма что ли...неужели настолько много Юве мог решиться заплатить агенту тогда?
Алексей Буренин
Алексей Буренин
   374 / 783
сегодня в 13:29
Уметь надо
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