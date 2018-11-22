18-летний новичок «Баварии» Дэвис прибыл в Мюнхен

Новичок «Баварии» Альфонсо Дэвис, перешедший из «Ванкувер Уайткепс», в среду приземлился в Мюнхене. 18-летний форвард будет тренироваться с командой до начала зимнего перерыва, а 4 января станет футболистом мюнхенского клуба официально. Об этом рассказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
На протяжении четырёх недель до начала зимнего перерыва Альфонсо будет тренироваться с командой. У него будет время, чтобы адаптироваться у нас и обжиться в Мюнхене. 4 января он официально станет частью состава. Мы в предвкушении работы с ним. Я уверен, что он продолжит прогрессировать в «Баварии» и поможет нам в достижении поставленных целей. Я желаю ему удачи и успехов.
Первыми впечатлениями от нового клуба поделился и сам канадский футболист.
Первые впечатления от базы просто супер. Я с детства мечтал стать частью такого великого клуба. Моя мечта сбылась и это невероятно. Я очень взволнован и в предвкушении предстоящего времени. Я хочу каждый день усердно работать и доказывать свой уровень на тренировках
🛬 Landed,— FC Bayern English (@FCBayernEN) 21 ноября 2018 г.
🏥 Medical,
⚽ Training. @AlphonsoDavies has arrived in Munich! 🇨🇦
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