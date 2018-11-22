18-летний новичок «Баварии» Дэвис прибыл в Мюнхен

сегодня, 04:07

Новичок «Баварии» Альфонсо Дэвис, перешедший из «Ванкувер Уайткепс», в среду приземлился в Мюнхене. 18-летний форвард будет тренироваться с командой до начала зимнего перерыва, а 4 января станет футболистом мюнхенского клуба официально. Об этом рассказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

На протяжении четырёх недель до начала зимнего перерыва Альфонсо будет тренироваться с командой. У него будет время, чтобы адаптироваться у нас и обжиться в Мюнхене. 4 января он официально станет частью состава. Мы в предвкушении работы с ним. Я уверен, что он продолжит прогрессировать в «Баварии» и поможет нам в достижении поставленных целей. Я желаю ему удачи и успехов.

Первыми впечатлениями от нового клуба поделился и сам канадский футболист.