Сон забил 50-й гол за «Тоттенхэм»

Форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон забил гол в матче против «Челси». Этот мяч стал 50-м для футболиста в составе лондонцев.
Ранее игрок заявлял, что счастлив в своем клубе.
«Соккер.ру» ведет онлайн-трансляцию поединка.
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Форвард «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон забил гол в матче против «Челси». Этот мяч стал 50-м для футболиста в составе лондонцев.
Ранее игрок заявлял, что счастлив в своем клубе.
«Соккер.ру» ведет онлайн-трансляцию поединка.