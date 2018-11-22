Рекордсмены топ-5. Специалисты по голам, фолам и финтам

сегодня, 16:00

Узнайте, кто в лучших лигах Европы лидирует по зрелищным, брутальным и эстетским футбольным параметрам. О ярких участниках сезона – на «Соккер.ру».

Самые результативные

Начинаем с того, что определяет итоговый результат поединка – с голов. Абсолютные показатели здесь сравнивать не имеет смысла, ведь в топ-5 провели разное количество матчей. Зато средний показатель мячей за матч рассказывает, кто злее всех в атаке. 3.46 гола за игру, более 7 мячей в среднем за два матча – абсолютный рекорд ПСЖ . Второе место разделили сразу две команды, а вот «Барселона» пришла третьей. Кстати, только эти команды забили больше 30 мячей.

1. ПСЖ – 3.46 гола за матч. 2. «Манчестер Сити», «Боруссия» Д – по 3 мяча за игру. 3. «Барселона» - 2.83 гола за поединок.

Коллекционеры карточек

От преступлений к наказаниям – желтым и красным карточкам. Здесь «победители» являются проигравшими, ведь получают предупреждения чаще всех. Есть абсолютный чемпион – «Атлетик» из Бильбао заработал 41 желтую и 2 красных. И хотя есть французский «Ним» с 4 удалениями, ему по сумме карточек далеко до басков. Может, тут испанские арбитры виноваты? В первой тройке только клубы из Примеры.

1. «Атлетик» - 41 желтая, 2 красных. 2. «Хетафе» - 37 желтых, 3 красных. 3. «Леванте» - 36 желтых, 2 красных.

Фанаты бомбардировок

Роналду пока не побеждает, но «Ювентус» по количеству ударов за матч пришел вторым в топ-5. Отставание небольшое, но оно есть, и даже Криштиану с его 7.3 ударами за матч в среднем пока отрыв «Манчестер Сити» не компенсирует. Зато третье место «Наполи» напоминает, что Анчелотти не стал уничтожать все, что придумал Сарри – неаполитанцы остаются веселой командой с ударами и вертикальными атаками.

1. «Манчестер Сити» - 20.5 ударов за игру. 2. «Ювентус» - 19.9 выстрелов за матч. 3. «Наполи» - 19 попыток за поединок.

Главные дриблеры топ-5

Переходим от физики к лирике. Главными технарями – самыми успешными на данный момент, являются футболисты «Райо Вальекано», что удивляет. Но у них по 12.6 удачных обводок за игру, а причина в игре Имбулы и Какуты. Дальше идет «Ницца» - тренер Виейра разрешает возиться с мячом, а у Тухеля и выбора нет – Неймар, Ди Мария и Мбаппе не могут без обводок. Хотя парижане не первые, бразилец в Лиге 1 стал чаще делиться мячом и реже идти в обводки.

1. «Райо Вальекано» - 12.6 обводок за игру. 2. «Ницца» - 12 успешных финтов. 3. ПСЖ – 11.8 обводок за матч.

Самые меткие ковбои в топ-5

Как говорит меткий стрелок в новом фильме братьев Коэн: «Нельзя быть лучшим вечно». Но проще быть самым метким в футболе, если у тебя собраны мастера самого высокого уровня. Такие есть у «Манчестер Сити», «Барселоны» и ПСЖ – эти команды наносят самое большое количество точных ударов по воротам соперников в среднем за игру. Кроме того, есть понятие тренерского влияния – «Хоффенхайм» талантливого наставника Нагельсманна собирает по 6.8 точных ударов, больше, чем «Ювентус» с Роналду!

1. «Манчестер Сити» - 7.8 точных попыток. 2. «Барселона» - 7.5 метких выстрелов. 3. ПСЖ – 7.1 точных ударов.

Непробиваемые линии защиты

Реже всех с мячом встречается Эдерсон – по его воротам наносят всего по 6.5 ударов за игру. «Бавария» допустила всего 7.8 выстрела за матч, тем удивительнее, что уже пропустили 14 голов. А для «Ливерпуля» ударами завершается от силы 8-9 атак соперника матч, и это третий показатель в топ-5. Также хочется отметить «Эйбар», который почти не уступает «Челси» и «Ювентусу» - еще двум командам из первой пятерки самых надежных, когда говорим про удары по воротам.

1. «Ливерпуль», «Манчестер Сити» - по 0.42 мяча за игру. 2. ПСЖ – 0.53 гола за матч. 3. «Ювентус», «Атлетико» - 0.66 пропущенных за поединок.

Лучше всех в командной игре

Если отборы и перехваты могут означать, что команда часто обороняется, и суммарное количество таких действий не подчеркивает класс, то есть один параметр, который важен. Он созидательный, для того, чтобы быть высоко по пасам под удар, надо иметь дело с сыгранным коллективом. Причем «Наполи», «Манчестер Сити» и «Ювентус» в этом компоненте идут рядом друг с другом, «Челси» чуточку отстал, а удивляет «Аталанта» - любимая команда Карреры собрана из тех, кто делится мячами.

1. «Наполи» - 15.9 пасов по удары за игру. 2. «Манчестер Сити» и «Ювентус» - по 15.3 передач за матч. 3. «Челси» - 14.6 пасов за поединок.

Мастера собирания штрафных

Против какой команды чаще всего нарушали правила? Кто талантливо симулировал, выпрашивал свистки арбитров? Кого встречали жестко, желая остановить? Две команды на своих местах – победа «Реала» не удивляет, как и третье место «Барселоны». Но есть ведь еще «Реал Сосьедад», против которого тоже часто фолят, а второе место неожиданно у «Сампдории». Оказывается, Тонелли и Экдаль – мастера сбора штрафных. Любопытно!

1. «Реал» - 16.4 нарушений правил. 2. «Сампдория» - 14.9 заработанных фолов. 3. «Барселона» - 14.4 фолов соперников.

Профессора контроля мяча

«Челси» отдает по 725 передач в среднем за матч – с ума сойти, даже у «Барселоны» и «Сити» 688-690 пасов! А вот по проценту владения победителя назвать просто, как и одного из призеров. Тогда как второе место «Челси» – сюрприз, поскольку в истории лондонского клуба бывали сезоны, когда на контроль мяча не ставили. Теперь почти догнали «Манчестер Сити», разрыв микроскопичный – 0.4 %, поэтому в ближайшее время команда Сарри может стать самой доминирующей в топ-5.

1. «Манчестер Сити» - 63.7 % игрового времени с мячом. 2. «Челси» - 63.3 %. 3. «Барселона» - 62.9 %.

Аккуратнее всех в передачах

Здесь снова можно удивиться команде, которая на втором месте. «Реал» собрал 89.3 % точных пасов – отстал от «Манчестер Сити» всего на 0.2 %, и оторвался от ПСЖ , «Челси» и «Ювентуса» на 0.5 %. Как видите, у Лопетеги не было проблем с тем, чтобы заставить «Реал» играть с мячом – класс футболистов позволяет. Но реализация подвела, в отличие от лидеров АПЛ , Лиги 1 и Серии А. Лидеры по этому показателю в основном успешные, что подчеркивает важность и умение играть в пас точно.

1. «Манчестер Сити» - 89.5 % точных пасов. 2. «Реал» - 89.3 %. 3. ПСЖ , «Челси» и «Ювентус» - по 88.8 %.

Приз «Фейр-плей» нового сезона

Отметив главных грубиянов, не можем пройти мимо команд, которые получают желтые карточки реже всех, а красные и вовсе могут обойти их стороной. Надо отметить, что в этом списке, в отличие от перечня жестких, успешные команды. Первое место у «Боруссии» М, которая зарабатывает по 1 карточке за игру. «Ливерпуль» 12 раз видел предупреждения, а «Боруссия» Д приходит третьей из-за одного удаления к 12 желтым в 11 турах.

1. «Боруссия» М – 11 желтых, 0 красных. 2. «Ливерпуль» - 12 желтых, 0 удаления. 3. «Боруссия» Д – 12 желтых, 1 красная.

Сравнение рекордсменов с лидерами РПЛ

В российском футболе по каждому аналогичному параметру свой текущий лидер, и любопытно увидеть, насколько большая пропасть, и есть ли она вообще? Ведь у многих фаворитов топ-5 отрыв в возможностях даже больше, чем между «Зенитом» и «Анжи», например, то есть в России сложнее превосходить всех и всегда.

Европейский максимум по голам за игру – 3.46 гола, и здесь РПЛ далеко позади, даже у «Краснодара» всего по 1.78 гола за матч. А вот по карточкам «Анжи» - российский «Атлетик». По ударам «Краснодар» заметно уступает «Сити», по метким выстрелам тоже разрыв огромен. Огорчает, что даже лидер по количеству обводок «Арсенал» более чем в два раза уступает ПСЖ и компании.

А вот оборона Акинфеева была бы на второй строчке по голам за матч – опередили команду Буффона, но проиграли немножко «Ливерпулю» и «Сити». По пасам под удар даже лучший в РПЛ «Краснодар» был бы вне первой тройки по стандартам топ-5, а вот тульский «Арсенал», который готовил Кононов, уступил бы по количеству собранных за матч фолов в ведущих лигах только «Реалу».