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Вальверде: «„Барселоне“ не хватило искры в матче с „Атлетико“»

сегодня, 08:32
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 13-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:1).

Не знаю, главные ли они наши соперники в гонке за титул, но действительно конкуренты.

Если взглянете на игру, большую часть времени мы провели на их половине поля, потому что хотели победить. Нам не хватило какой-то искры, однако оборону «Атлетико» трудно расшатать, когда команда играет дома.

Нам есть над чем работать, хоть мы и неплохо контролировали соперника. Лучше, чем в предыдущем матче.

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сегодня в 08:34
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