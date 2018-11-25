Вальверде: «„Барселоне“ не хватило искры в матче с „Атлетико“»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 13-го тура Ла Лиги против «Атлетико» (1:1).

Не знаю, главные ли они наши соперники в гонке за титул, но действительно конкуренты.

Если взглянете на игру, большую часть времени мы провели на их половине поля, потому что хотели победить. Нам не хватило какой-то искры, однако оборону «Атлетико» трудно расшатать, когда команда играет дома.

Нам есть над чем работать, хоть мы и неплохо контролировали соперника. Лучше, чем в предыдущем матче.