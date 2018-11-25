Вальверде: «Дембеле обладает качествами, которых больше нет ни у кого»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после ничьей в матче с «Атлетико» (1:1) оценил игру нападающего команды Усмана Дембеле. Французский футболист в этой встрече отметился голом.

Его появление на поле зачастую становится определяющим, он забивает решающие мячи. Он стабилен, а для команды это очень важно.

Дембеле обладает набором качеств, которого больше нет ни у кого в составе: уверенность в своих силах, игра один на один, удары с обеих ног, характер. Нам нужно помочь Усману раскрыть его талант.