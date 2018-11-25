  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.86 2.07
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.128 9.90 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.48 4.40 7.00
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяНовости

«Барселона» ушла от поражения в матче с мадридским «Атлетико»

сегодня, 00:41
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» - «Барселона» 1:1 (0:0)
Голы: Диего Коста 76 - Дембеле 90

«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Люка Эрнандес, Савич, Ариас, Лемар (Витоло 63), Сауль, Родриго Эрнандес, Коке, Гризманн, Диего Коста (Корреа 80)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Нелсон Семеду, Видаль (Малком 85), Артур Рамос (Дембеле 79), Бускетс, Роберто (Рафинья 46), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Бускетс 28, Люка Эрнандес 38, Гризманн 49, Диего Коста 70, Умтити 71, Родриго Эрнандес 86, Филипе Луис 87, Рафинья 90+3

Судья: Хиль Мансано Хесус.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Реал» крупно уступил «Эйбару».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аллегри: «Нам нужно думать на шаг вперед, как это делает Роналду»
Сегодня, 00:23 Комментарии4
Почеттино рассказал о планах на оставшуюся часть сезона
Вчера, 23:23 Комментарии2
Сарри: «Сегодня мне никто не понравился в составе „Челси“»
Вчера, 23:15 Комментарии5
Нойер: «Делаем всё возможное, чтобы исправить ситуацию в чемпионате»
Вчера, 22:47 Комментарии3
Ковач: «Мне сложно объяснить, почему так происходит»
Вчера, 22:35 Комментарии11
Хенесс: «Ковач будет руководить „Баварией“ в матче против „Бенфики“»
Вчера, 22:15 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   24 / 799
сегодня в 02:30
Отскочили.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ALBA BARCELONA 21
   15 / 799
сегодня в 02:14
Суареса обязаны на время посадить,чтобы полировал скамейку запасных,постоянные ошибки но даже не заменяет его.
Суарес очень много стал косячить - это правда. Да и вообще команда пока далека от своих былых кондиций, много шлака в команде.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 799
сегодня в 02:11
Унылая игра! Что то фаворитов колбасит страшно, причем всех без исключения!!!
311
311
   65 / 799
сегодня в 01:53
Костян могёт!)
NGY
NGY ответил nba05
   31 / 799
сегодня в 01:44
Ужасный матч Месси,кстати, но голевую гениальную сделал
Здорово.

Ты извини меня, но где ты там гениальность увидел. Еле протолкнул уходящий мяч, и по моему даже с рикошетом в сторону Дембеле.
AgentART
AgentART
   21 / 799
сегодня в 01:39
Барселона теперь уходит от поражения.
NGY
NGY ответил ALBA BARCELONA 21
   31 / 799
сегодня в 01:34
Суареса обязаны на время посадить,чтобы полировал скамейку запасных,постоянные ошибки но даже не заменяет его.
Может ты не там ищешь причину неудач Барсы и лично Суареса.

Вот смотри, до травмы Месси, Суарес не мог забить на протяжении 6 игр.
Как только Месси ушел, Уругвайца просто прорвало на голы, а Барса не проиграла ни одного матча без Аргентинца.

Пришел Месси, и Суарес вновь не может забить, а Барса уже две игры не может выиграть.
Такие совпадения, не бывают случайными.
Олах Самиров ManCity
Олах Самиров ManCity
сегодня в 01:27
С победой МОЙ бывший любимый клуб Барселона!
NGY
NGY ответил Ty4ka98
   31 / 799
сегодня в 01:26
Да. Плюсую. Мне кажется, что без Месси "Барселона" смотрелась более свободно. Никто не искал его, и не срывал интересные атаки передачами назад на аргентинца. Хз, может это и паранойя. Но нужно что-то делать с давлением на игроков от пребывание Месси на поле. Просто бывает много лучших вариантов развития атаки, чем передачи на Месси, но по итогу часто отдают мяч именно Лео.
Ну наконец-то, прозрение приходит...!

Но конечно за такие слова Лионель Месси 10 и его подружки, могут тебя заклевать. 😂
Ты допустил даже мысль о том, что без Месси Барса играет более свободно и не срываются перспективные атаки.

Вот один(Russianhаmmer) уже высказал тебе свое крайнее возмущение, определив тебя🤦
Shamil79
Shamil79
   245 / 799
сегодня в 01:18
Атлетио крепи оешек ..тем олее на воём поле!!
Ty4ka98
Ty4ka98 ответил nba05
   331 / 799
сегодня в 01:06
Ужасный матч Месси,кстати, но голевую гениальную сделал
Да. Плюсую. Мне кажется, что без Месси "Барселона" смотрелась более свободно. Никто не искал его, и не срывал интересные атаки передачами назад на аргентинца.

Хз, может это и паранойя. Но нужно что-то делать с давлением на игроков от пребывание Месси на поле. Просто бывает много лучших вариантов развития атаки, чем передачи на Месси, но по итогу часто отдают мяч именно Лео.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   140 / 799
сегодня в 01:04
Суареса обязаны на время посадить,чтобы полировал скамейку запасных,постоянные ошибки но даже не заменяет его.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил 3ton
   165 / 799
сегодня в 01:02
Сегодня был сам не свой.
Наверное устал после игр сборных..
А замены ему нет сейчас)
Был Пако, но ему не дали шанса и он ушел
Ty4ka98
Ty4ka98
   331 / 799
сегодня в 01:02
Многоговорящая статистика матча: 2 удара в створ, 2 гола, ничья. Финита ля комедиа.
barcamilan
barcamilan
   382 / 799
сегодня в 01:02
я уж думал не забьют, фуух, все равно ваннючки
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   140 / 799
сегодня в 01:02
Был убежден,если Дембеля не выпустит трус,тогда Барса не забьет и проиграет.Причем тут опаздывает но зато на поле показывает класс.Многие не опаздывающие так не могут,как Дембель спасать когда надо.
nba05
nba05
   248 / 799
сегодня в 01:01
Ужасный матч Месси,кстати, но голевую гениальную сделал
egoos
egoos
сегодня в 01:01
Второй тайм порадовал. Атлеты слишком много эмоций отдали во время празднования гола. Стоило оставить малость на конец матча.
ESPANOL
ESPANOL
   249 / 799
сегодня в 01:01
Против автобуса играть всегда тяжело, но еще тяжелее, если автобус и лягается. Атлетико всегда был грязной командой, но бойцы, этого не отнять! Все от тренера идет. Защита у Барсы с приходом Умтити стала понадежней. Роберто вовремя травму получил, косячил все игры, Суарес все бестолковей и бесполезнее становится. Бускетс тоже пенки выдает, а Тер Штеген просто удивил бабочкой. После игр сборных почему то всегда у сильных команд наступает провал, нет уверенности, точности, взаимопонимания. Хорошо, что мматчи ЛЧ на подходе, разбегаются. По такой игре ничья самый справедливый результат.
Agamaga
Agamaga ответил Lionel Messi-10
   191 / 799
сегодня в 01:00
Совпали так звезды, и Тер Штеген сыграл неудачно, мяч спокойно можно было брать в руки если бы на пятую точку не садился. Ну да ладно, ничья более справедливый результат.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   184 / 799
сегодня в 01:00
Отличный матч двух лучших испанских команд последних пяти-шести лет. Какие же разные клубы в Мадриде... Один, пропустив мяч от Эйбара, наложил в штаны и позволил войти в себя ещё дважды, другой настырно искал свой шанс против лидера чемпионата и выстрадал свой гол, но стойкость, железная воля, характер, настойчивость и спокойствие испанских футбольных королей опять оставили первый клуб Мадрида без победы. Но тем не менее Мадрид может гордиться, что у них кроме вечно раздвигающих ноги перед Барсой сливочных давалок, есть настоящая футбольная команда, за которую испанской столице не приходится краснеть...
NGY
NGY
   31 / 799
сегодня в 01:00
Lionel Messi-10
Сегодня 00:43
Все дно, наверное все, кроме Буси.
Самеду, Роберто, Рафинья, это вообще что-то с чем то.
Суарес вновь превратился в невидимку
________________

А где же твоей великий аргентинсеий "тащер", без которого Барса должна превратиться в команду уровня Леганеса??😄

По поводу Суареса, которого ты называешь невидимкой. Вспомнилась твоя теория о том, что Роналду мешает Бенземе забивать голы.

Ну судя по тому, как Суарес без Месси начал активно забивать, а с его возвращением вновь перестал это делать, то твоя теория про Бензему и Роналду, идеально подходит под описание действий на поле Суареса и Месси, где последний точно мешает забивать первому!😂😂
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
   498 / 799
сегодня в 00:59
Приветствую всех! Матч получился именно таким, каким его и ожидали: прагматичным, скучным, немного драматичным. Радует возвращение в строй Умтити и умение команды держать удар. А у Симеоне, наверное, такая карма - не обыграть Барселону в рамках испанской Примеры. Всех кулес с 1-м набранным очком, которое может пригодиться на финише этого крайне конкурентного розыгрыша Ла -Лиги!
P. S. И пусть теперь хоть что-то попробуют вякнуть любители АПЛ про уровень конкуренции в лиге.
feris1
feris1
   559 / 799
сегодня в 00:59
А гном играл сегодня?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил FERIS
   95 / 799
сегодня в 00:59
Впрочем какое тебе дело до Реала , ты даже этот матч не смотрел
Ты разве мог променять матч крашеного, на матч Реала)
Кстати красиво с метра в пустые грозному спалу забил
3ton
3ton ответил Летучий-Голландец.
   170 / 799
сегодня в 00:57
Можно и в центр поставить .
Суарес выстреливает в отдельных матчах ,больше провальных матчей
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   362 / 799
сегодня в 00:57
Как там наши девчата после 3-0??? Ахахаха
Унижают все кому не лень)))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   362 / 799
сегодня в 00:56
Дембеле опять доказал что он очень талантливый и креативный игрок, но глупенький чуть чуть. Надо улучшать его.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   95 / 799
сегодня в 00:56
Лично я и не рассчитывал сегодня на победу тем более при такой оборонительной игре Атлетико, но один кер, что-то совсем грустно наблюдать за мучительной игрой Барсы.
Все на индивидуальном мастерстве , сегодня за счёт Месси в очередной раз.
Коста ,который 90 лет не забивал, забил именно сегодня именно Барсе, при первом же ударе в створ , при первом же угловом
Одно радует, Дембеле огорчил в первую очередь Генича
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Agamaga
   140 / 799
сегодня в 00:56
Реал не отскочил, она булки раздвинула
😃
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100