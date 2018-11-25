«Барселона» ушла от поражения в матче с мадридским «Атлетико»

«Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» - «Барселона» 1:1 (0:0)
Голы: Диего Коста 76 - Дембеле 90
«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Люка Эрнандес, Савич, Ариас, Лемар (Витоло 63), Сауль, Родриго Эрнандес, Коке, Гризманн, Диего Коста (Корреа 80)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Нелсон Семеду, Видаль (Малком 85), Артур Рамос (Дембеле 79), Бускетс, Роберто (Рафинья 46), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Бускетс 28, Люка Эрнандес 38, Гризманн 49, Диего Коста 70, Умтити 71, Родриго Эрнандес 86, Филипе Луис 87, Рафинья 90+3
Судья: Хиль Мансано Хесус.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Реал» крупно уступил «Эйбару».
Ты извини меня, но где ты там гениальность увидел. Еле протолкнул уходящий мяч, и по моему даже с рикошетом в сторону Дембеле.
Ты извини меня, но где ты там гениальность увидел. Еле протолкнул уходящий мяч, и по моему даже с рикошетом в сторону Дембеле.
Вот смотри, до травмы Месси, Суарес не мог забить на протяжении 6 игр.
Как только Месси ушел, Уругвайца просто прорвало на голы, а Барса не проиграла ни одного матча без Аргентинца.
Пришел Месси, и Суарес вновь не может забить, а Барса уже две игры не может выиграть.
Такие совпадения, не бывают случайными.
Вот смотри, до травмы Месси, Суарес не мог забить на протяжении 6 игр.
Как только Месси ушел, Уругвайца просто прорвало на голы, а Барса не проиграла ни одного матча без Аргентинца.
Пришел Месси, и Суарес вновь не может забить, а Барса уже две игры не может выиграть.
Такие совпадения, не бывают случайными.
Но конечно за такие слова Лионель Месси 10 и его подружки, могут тебя заклевать. 😂
Ты допустил даже мысль о том, что без Месси Барса играет более свободно и не срываются перспективные атаки.
Вот один(Russianhаmmer) уже высказал тебе свое крайнее возмущение, определив тебя🤦
Но конечно за такие слова Лионель Месси 10 и его подружки, могут тебя заклевать. 😂
Ты допустил даже мысль о том, что без Месси Барса играет более свободно и не срываются перспективные атаки.
Вот один(Russianhаmmer) уже высказал тебе свое крайнее возмущение, определив тебя🤦
Хз, может это и паранойя. Но нужно что-то делать с давлением на игроков от пребывание Месси на поле. Просто бывает много лучших вариантов развития атаки, чем передачи на Месси, но по итогу часто отдают мяч именно Лео.
Хз, может это и паранойя. Но нужно что-то делать с давлением на игроков от пребывание Месси на поле. Просто бывает много лучших вариантов развития атаки, чем передачи на Месси, но по итогу часто отдают мяч именно Лео.
Наверное устал после игр сборных..
А замены ему нет сейчас)
Был Пако, но ему не дали шанса и он ушел
Наверное устал после игр сборных..
А замены ему нет сейчас)
Был Пако, но ему не дали шанса и он ушел
Сегодня 00:43
Все дно, наверное все, кроме Буси.
Самеду, Роберто, Рафинья, это вообще что-то с чем то.
Суарес вновь превратился в невидимку
________________
А где же твоей великий аргентинсеий "тащер", без которого Барса должна превратиться в команду уровня Леганеса??😄
По поводу Суареса, которого ты называешь невидимкой. Вспомнилась твоя теория о том, что Роналду мешает Бенземе забивать голы.
Ну судя по тому, как Суарес без Месси начал активно забивать, а с его возвращением вновь перестал это делать, то твоя теория про Бензему и Роналду, идеально подходит под описание действий на поле Суареса и Месси, где последний точно мешает забивать первому!😂😂
Сегодня 00:43
Все дно, наверное все, кроме Буси.
Самеду, Роберто, Рафинья, это вообще что-то с чем то.
Суарес вновь превратился в невидимку
________________
А где же твоей великий аргентинсеий "тащер", без которого Барса должна превратиться в команду уровня Леганеса??😄
По поводу Суареса, которого ты называешь невидимкой. Вспомнилась твоя теория о том, что Роналду мешает Бенземе забивать голы.
Ну судя по тому, как Суарес без Месси начал активно забивать, а с его возвращением вновь перестал это делать, то твоя теория про Бензему и Роналду, идеально подходит под описание действий на поле Суареса и Месси, где последний точно мешает забивать первому!😂😂
P. S. И пусть теперь хоть что-то попробуют вякнуть любители АПЛ про уровень конкуренции в лиге.
P. S. И пусть теперь хоть что-то попробуют вякнуть любители АПЛ про уровень конкуренции в лиге.
Ты разве мог променять матч крашеного, на матч Реала)
Кстати красиво с метра в пустые грозному спалу забил
Ты разве мог променять матч крашеного, на матч Реала)
Кстати красиво с метра в пустые грозному спалу забил
Суарес выстреливает в отдельных матчах ,больше провальных матчей
Суарес выстреливает в отдельных матчах ,больше провальных матчей
Унижают все кому не лень)))
Унижают все кому не лень)))
Все на индивидуальном мастерстве , сегодня за счёт Месси в очередной раз.
Коста ,который 90 лет не забивал, забил именно сегодня именно Барсе, при первом же ударе в створ , при первом же угловом
Одно радует, Дембеле огорчил в первую очередь Генича
Все на индивидуальном мастерстве , сегодня за счёт Месси в очередной раз.
Коста ,который 90 лет не забивал, забил именно сегодня именно Барсе, при первом же ударе в створ , при первом же угловом
Одно радует, Дембеле огорчил в первую очередь Генича