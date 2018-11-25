Несколько итальянских клубов будут наказаны за «анти-неаполитанские песни»

сегодня, 13:12

Новый президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что несколько клубов Серии А будут наказаны за «анти-неаполитанские песни» со стороны болельщиков.

Фанаты «Ювентуса», «Ромы» и «Удинезе» в последнем туре итальянского чемпионата скандировали на трибунах песни оскорбительного содержания в адрес «Наполи».

Песня болельщиков «Везувий смоет их лавой» может стать проблемой для клубов, так как руководство Федерации категорически относится к такой дискриминации. Ожидается, что клубы понесут дисциплинарные санкции.