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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.54 3.80 2.10
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.155 8.60 23.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.90 4.90
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Идет первый тайм, 9’  Спартак М 0:0  Крылья Советов 1.56 4.10 5.95
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.77 3.42 5.20
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Несколько итальянских клубов будут наказаны за «анти-неаполитанские песни»

сегодня, 13:12

Новый президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что несколько клубов Серии А будут наказаны за «анти-неаполитанские песни» со стороны болельщиков. 

Фанаты «Ювентуса», «Ромы» и «Удинезе» в последнем туре итальянского чемпионата скандировали на трибунах песни оскорбительного содержания в адрес «Наполи».

Песня болельщиков «Везувий смоет их лавой» может стать проблемой для клубов, так как руководство Федерации категорически относится к такой дискриминации. Ожидается, что клубы понесут дисциплинарные санкции. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 805
сегодня в 13:16
Да пусть поют.
SSC Napoli
SSC Napoli
   282 / 805
сегодня в 13:15
Наказать надо!☺️
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