Маликов зовет болельщиков с мамами на матч «Локомотив» - «Урал»

вчера, 21:18

Знаменитый певец Дмитрий Маликов, который выступит на « РЖД Арене» перед матчем 15-го тура РПЛ «Локомотив» - «Урал», обратился к болельщикам «железнодорожников». Слова народного артиста передает пресс-служба московского клуба.

Давно что-то я не собирал стадионов. Жду тебя завтра, 23 ноября, с мамой на «Локо». До завтра!

Уже больше недели @DmitryMalikov строит планы собрать нас всех на « РЖД Арене».

Поддерживаем маэстро и призываем вас не забыть взять на игру маму 😍#ЛокоУрал уже завтра! pic.twitter.com/kvJwDZveiv — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 ноября 2018 г.

Матч «Локомотива» и «Урала» стартует 23 ноября в 20:30 мск. Команды рассудит Сергей Лапочкин.