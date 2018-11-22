Маликов зовет болельщиков с мамами на матч «Локомотив» - «Урал»

Знаменитый певец Дмитрий Маликов, который выступит на «РЖД Арене» перед матчем 15-го тура РПЛ «Локомотив» - «Урал», обратился к болельщикам «железнодорожников». Слова народного артиста передает пресс-служба московского клуба.
Давно что-то я не собирал стадионов. Жду тебя завтра, 23 ноября, с мамой на «Локо». До завтра!
Уже больше недели @DmitryMalikov строит планы собрать нас всех на «РЖД Арене».— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 ноября 2018 г.
Поддерживаем маэстро и призываем вас не забыть взять на игру маму 😍#ЛокоУрал уже завтра! pic.twitter.com/kvJwDZveiv
Матч «Локомотива» и «Урала» стартует 23 ноября в 20:30 мск. Команды рассудит Сергей Лапочкин.