Габигол победным голом попрощался с «Сантосом»

Нападающий «Сантоса» Габигол попрощался с болельщиками. Сегодня форвард забил победный гол в матче чемпионата Бразилии в ворота «Атлетико Минейро». Футболист выступал за бразильский клуб на правах аренды, основные права принадлежат «Интеру». Сегодня состоялась заключительная игра сезона.

Я не знаю, было ли это прощание, но я очень рад, что забил победный гол. Здесь я чувствую себя как дома, буду всегда поддерживать эту команду.

Если это мое прощание, то я хочу сказать, что горжусь выступлениями за «Сантос». Также хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку.