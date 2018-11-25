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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Закончился первый тайм  Борнмут 1:1  Арсенал 7.60 4.60 1.42
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 29’  Наполи 0:0  Кьево 1.164 7.90 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.77 3.84 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Закончился первый тайм  Краснодар 1:0  Арсенал Т 1.60 3.68 6.40
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.79 3.30 5.35
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Габигол победным голом попрощался с «Сантосом»

сегодня, 16:16
СантосЛоготип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)3 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)Атлетико МинейроМатч завершен

Нападающий «Сантоса» Габигол попрощался с болельщиками. Сегодня форвард забил победный гол в матче чемпионата Бразилии в ворота «Атлетико Минейро». Футболист выступал за бразильский клуб на правах аренды, основные права принадлежат «Интеру». Сегодня состоялась заключительная игра сезона.

Я не знаю, было ли это прощание, но я очень рад, что забил победный гол. Здесь я чувствую себя как дома, буду всегда поддерживать эту команду. 

Если это мое прощание, то я хочу сказать, что горжусь выступлениями за «Сантос». Также хотел бы поблагодарить всех болельщиков за поддержку. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
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сегодня в 16:21
В Интере особо и не ждут этого самозванца.
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