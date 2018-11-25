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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.60 3.82 2.07
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.176 7.80 21.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.79 3.80 4.90
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.77 3.38 5.30
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Марадона раскритиковал президента Аргентины из-за беспорядков болельщиков

сегодня, 15:01
Ривер ПлейтЛоготип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)-:-Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс23:00 Не начался

Легендарный футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский «Дорадос», прокомментировал инцидент, который случился перед ответным финальным матчем Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Напомним, что за несколько часов до начала игры фанаты «Ривера» атаковали автобус «Боки», закидав игроков и тренеров камнями.

Это доказательство того, что в Аргентине нет безопасности. Мне очень грустно говорить об этом, потому что это моя страна, а президентом является Маурисио Макри. 

Повсюду ограбления, люди, которым нечего есть... Вот за что проголосовали люди. Президент обманул всех, именно поэтому я не голосовал за него. И никогда не стану. Мы стали жить еще хуже.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   130 / 810
сегодня в 15:06
Аргентина способна только рождать хороших игроков.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   116 / 810
сегодня в 15:05
Представляю, если бы такое случилось на ЧМ в России.
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