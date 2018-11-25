Марадона раскритиковал президента Аргентины из-за беспорядков болельщиков

Легендарный футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский «Дорадос», прокомментировал инцидент, который случился перед ответным финальным матчем Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Напомним, что за несколько часов до начала игры фанаты «Ривера» атаковали автобус «Боки», закидав игроков и тренеров камнями.

Это доказательство того, что в Аргентине нет безопасности. Мне очень грустно говорить об этом, потому что это моя страна, а президентом является Маурисио Макри.

Повсюду ограбления, люди, которым нечего есть... Вот за что проголосовали люди. Президент обманул всех, именно поэтому я не голосовал за него. И никогда не стану. Мы стали жить еще хуже.