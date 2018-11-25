«Вердер» снова потерял очки и другие результаты 12-го тура Бундеслиги

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 12-го тура Бундеслиги. По итогам игровой недели «Бавария» отстает от лидирующей дортмундской «Боруссии» уже на 9 очков. Наставник мюнхенцев Нико Ковач находится на грани увольнения.
«Фрайбург» - «Вердер» - 1:1
Голы: Вальдшмидт 42 (пен) - Аугустинссон 90+2
«Боруссия М» - «Ганновер» - 4:1
Голы: Азар 7, Ланг 44, Штиндль 58, Закариа 77 - Вуд 1
«Байер» - «Штутгарт» - 2:0
Голы: Фолланд 76, Фолланд 83
«Вольфсбург» - «РБ Лейпциг» - 1:0
Гол: Русийон 50
«Аугсбург» - «Айнтрахт» - 1:3
Голы: Кордова 90 - Де Гузман 1, Аллер 47, Ребич 68
«Бавария» - «Фортуна» - 3:3
Голы: Зюле 17, Мюллер 20, Мюллер 58 - Люкебакио 44, Люкебакио 77, Люкебакио 90+3
«Майнц» - «Боруссия» Д - 1:2
Голы: Квайсон 70 - Алькасер 66, Пищек 76
«Герта» - «Хоффенхайм» - 3:3
Голы: Ибишевич 13, Леки 71, Лазаро 87 - Демирбай 1, Крамарич 10, Бичакчич 55
«Шальке» - «Нюрнберг» - 5:2
Голы: Скржыбски 26, Арит Амин 32, Бургшталлер 70, Скржыбски 84, Очипка 90 - Паласиос 38, Зрелак 78