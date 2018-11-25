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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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«Вердер» снова потерял очки и другие результаты 12-го тура Бундеслиги

сегодня, 22:27

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 12-го тура Бундеслиги. По итогам игровой недели «Бавария» отстает от лидирующей дортмундской «Боруссии» уже на 9 очков. Наставник мюнхенцев Нико Ковач находится на грани увольнения.

«Фрайбург» - «Вердер» - 1:1
Голы: Вальдшмидт 42 (пен) -  Аугустинссон 90+2

«Боруссия М» - «Ганновер» - 4:1
Голы: Азар 7, Ланг 44, Штиндль 58, Закариа 77 - Вуд 1

«Байер» - «Штутгарт» - 2:0
Голы: Фолланд 76, Фолланд 83

«Вольфсбург» - «РБ Лейпциг» - 1:0
Гол: Русийон 50

«Аугсбург» - «Айнтрахт» - 1:3
Голы: Кордова 90 - Де Гузман 1, Аллер 47, Ребич 68

«Бавария» - «Фортуна» - 3:3
Голы: Зюле 17, Мюллер 20, Мюллер 58 -  Люкебакио 44, Люкебакио 77, Люкебакио 90+3

«Майнц» - «Боруссия» Д - 1:2
Голы: Квайсон 70 - Алькасер 66, Пищек 76

«Герта» - «Хоффенхайм» - 3:3
Голы: Ибишевич 13, Леки 71, Лазаро 87 - Демирбай 1, Крамарич 10, Бичакчич 55

«Шальке» - «Нюрнберг» - 5:2
Голы: Скржыбски 26, Арит Амин 32, Бургшталлер 70, Скржыбски 84, Очипка 90 - Паласиос 38, Зрелак 78

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Все комментарии
AfrikSimon
AfrikSimon
   51 / 879
сегодня в 23:11
Неожиданностей почти нет.
dimagas1
dimagas1
   160 / 879
сегодня в 22:48
Бавария все ближе к смене тренера.
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