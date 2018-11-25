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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.78 3.80 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Идет первый тайм, 7’  Зенит 0:0  Ростов 1.77 3.48 5.00
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«Наполи» не сумел обыграть «Кьево»

сегодня, 18:57
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)0 : 0Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)КьевоМатч завершен

В рамках 13-го тура Серии А «Наполи» дома сыграл вничью с гостями из Вероны.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Кьево» 0:0 

«Наполи»: Карнезис, Малькуи, Альбиоль, Кулибали, Хисай (Мариу Руй 74), Кальехон , Зелински, Диавара (Аллан 59), Унас (Рог 58), Мертенс, Инсинье
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Кьево»: Соррентино, Депаоли, Бани, Россеттини, Барба, Хетемай, Радованович, Оби (Степински 65), Бирса, Пеллиссьер (Кийин 62), Меджорини (Каччаторе 75)
Главный тренер: Вентура Джампьеро.

Предупреждения: Диавара 21, Барба 57, Хетемай 78, Аллан 84

Судья: Киффи Даниэле.

В прошлом туре неаполитанцы обыграли «Дженоа».

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Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S ответил Горбатый пришел за тобой
сегодня в 19:09
Николка ты как там, родной? ))) Только в запой не уходи, ты нам еще в ЛЧ понадобишься. В среду за ваших буду в баре болеть )))
Страдаю, Арменчик. А ты опять по кабакам за чужой счёт гуляешь?
Серый Хвост 4
Серый Хвост 4
сегодня в 19:09
Рановато уборщикам с великим Юве боротся! Пускай сперва пpинтopу под хвоста отгрузят!
Горбатый пришел за тобой
Горбатый пришел за тобой ответил juvenale
сегодня в 19:06
воротчик Кьево оказывается не только с Юве выдает супер матчи)))веронские ослы остановили мусорных ослов)а эти кривляния всяких мертенсов не красят унитазников
В прошлом сезоне кажется с псами тоже феерил. У Соррентино бывает.
juvenale
juvenale ответил Zen-Aku
   49 / 844
сегодня в 19:04
Не могу в это поверить! Как Наполи не смог обыграть последнею команду Серии А у которой до этого матча в графе очков было ноль?)
казинак если бы в футболе понимал,у Кьево как бы были уже ничьи
juvenale
juvenale
   49 / 844
сегодня в 19:04
воротчик Кьево оказывается не только с Юве выдает супер матчи)))веронские ослы остановили мусорных ослов)а эти кривляния всяких мертенсов не красят унитазников
Nedved11
Nedved11
сегодня в 19:03
помойку поимели
luca conti
luca conti
сегодня в 19:03
Эта магическая сила музыки... Снова песни антинеополитанские помешали?
sihafazatron
sihafazatron
   68 / 844
сегодня в 19:03
на ровном месте очки теряют, и в лч также
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 19:02
56ы бл.. Подать без малого 20(!!) угловых. Ау, папа Карло, ты там стандарты наигрываешь?
Горбатый пришел за тобой
Горбатый пришел за тобой ответил Zen-Aku
сегодня в 19:01
Не могу в это поверить! Как Наполи не смог обыграть последнею команду Серии А у которой до этого матча в графе очков было ноль?)
На картоне отыграются по полной программе хахахаха )))
SSC Napoli
SSC Napoli
   304 / 844
сегодня в 19:01
Как так-то мать вашу.
Zen-Aku
Zen-Aku
   303 / 844
сегодня в 19:00
Не могу в это поверить! Как Наполи не смог обыграть последнею команду Серии А у которой до этого матча в графе очков было ноль?)
Горбатый пришел за тобой
Горбатый пришел за тобой
сегодня в 18:59
Николка ты как там, родной? ))) Только в запой не уходи, ты нам еще в ЛЧ понадобишься. В среду за ваших буду в баре болеть )))
juvenale
juvenale
   49 / 844
сегодня в 18:59
свин только о скудо заговорил и не смогли последнюю команду чемпионата обыграть)))
773sergeytank
773sergeytank
   345 / 844
сегодня в 18:58
Переели шоколадки..
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