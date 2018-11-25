«Наполи» не сумел обыграть «Кьево»

В рамках 13-го тура Серии А «Наполи» дома сыграл вничью с гостями из Вероны.
Неаполь, стадион «Сан-Паоло»
«Наполи» - «Кьево» 0:0
«Наполи»: Карнезис, Малькуи, Альбиоль, Кулибали, Хисай (Мариу Руй 74), Кальехон , Зелински, Диавара (Аллан 59), Унас (Рог 58), Мертенс, Инсинье
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Кьево»: Соррентино, Депаоли, Бани, Россеттини, Барба, Хетемай, Радованович, Оби (Степински 65), Бирса, Пеллиссьер (Кийин 62), Меджорини (Каччаторе 75)
Главный тренер: Вентура Джампьеро.
Предупреждения: Диавара 21, Барба 57, Хетемай 78, Аллан 84
Судья: Киффи Даниэле.
В прошлом туре неаполитанцы обыграли «Дженоа».