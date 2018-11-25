  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
ГлавнаяНовости

«Зенит» отправил два мяча в ворота «Ростова»

сегодня, 20:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 15-го тура РПЛ.

Санкт-Петербург, стадион Санкт-Петербург

«Зенит» - «Ростов» 2:0 (1:0)
Голы: Дриусси 12, Ерохин 63

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин (Оздоев 87), Кузяев, Эрнани (Терентьев 78), Паредес (Краневиттер 90), Дзюба, Дриусси, Мак
Главный тренер: Семак Сергей.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев (Кьяртанссон 66), Гацкан, Юсупов , Гулиев, Зуев (Щадин 78), Сигурдарсон (Ионов 87)
Главный тренер: Карпин Валерий.

Предупреждения: Гулиев 35, Сигурдссон 79, Гулиев 81, Гацкан 89

Удаление: Гулиев 81

Судья: Вилков Михаил.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лацио» вырвал ничью у «Милана»
Сегодня, 21:57 Комментарии7
«Севилья» минимально обыграла «Вальядолид», Промес вышел на 88-й минуте
Сегодня, 20:07 ВидеоКомментарии8
«Наполи» не сумел обыграть «Кьево»
Сегодня, 18:57 Комментарии35
«Арсенал» победил в Борнмуте
Сегодня, 18:25 ВидеоКомментарии23
«Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»
Сегодня, 18:23 Комментарии53
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче Кононова
Сегодня, 15:55 Комментарии315
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
bosun
bosun ответил А. Миронов
   763 / 873
сегодня в 22:19
Ты кто такой чтобы мне что-то указывать? Бомжи все такие борзые?)
Не стОит пыжиться. Не твое это)
А. Миронов
А. Миронов ответил bosun
сегодня в 22:18
Ты случайно не на тот сайт зашел, миЛонов)) Иди свиней паси)
Ты кто такой чтобы мне что-то указывать? Бомжи все такие борзые?)
Чист
Чист
   381 / 873
сегодня в 22:18
Зенит по делу без проблем выграл - да и проигрывает он сам его не обыгрывают - что бы мы не говорили Зенит на сегодня на голову сильнее - очень слабы наши клубы
bosun
bosun ответил А. Миронов
   763 / 873
сегодня в 22:16
Автобус именно случайно и может занести в чужие ворота, только так))) Не выставляй себя профаном на всеобщий смех, не видел если игру, в которой Ростов возил обворовывающего бабушек на его же поле))
Ты случайно не на тот сайт зашел, миЛонов)) Иди свиней паси)
Культурный
Культурный ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 22:14
Почему сегодня у соперника Зенита опять удалили игрока? Всем уже надоел этот миллеровский судейский беспредел
Зачем ты тратишь время на разговор с любителем пустых слов? Это не имеет смысла, над ним можно только поржать, но никак не адекватно общаться)
Литейный 4
Литейный 4 ответил А. Миронов
   2 / 873
сегодня в 22:13
Автобус именно случайно и может занести в чужие ворота, только так))) Не выставляй себя профаном на всеобщий смех, не видел если игру, в которой Ростов возил обворовывающего бабушек на его же поле))
Иди лучше лесопилку охраняй. И фонарик не забудь. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 873
сегодня в 22:12
Игрой, результатом, отрывом- удовлетворен!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Ragnar_Lodbrok
   2 / 873
сегодня в 22:11
Почему сегодня у соперника Зенита опять удалили игрока? Всем уже надоел этот миллеровский судейский беспредел
Ты о чем спартаченок? За 5 минут до конца матча? Даже ростовские болельщики согласятся, что там все по правилам однозначно. Это не ваш сегодняшний матч, где тащили к победе Спартак, не поставив аж 2 пенальти. Гыгыгы
А. Миронов
А. Миронов ответил bosun
сегодня в 22:10
Зенит играл на вынос и случайно внес 2 мяча комбайнерам))) Не выставляй себя профаном на всеобщее обозрение))
Автобус именно случайно и может занести в чужие ворота, только так))) Не выставляй себя профаном на всеобщий смех, не видел если игру, в которой Ростов возил обворовывающего бабушек на его же поле))
bosun
bosun ответил дрессировщик
   763 / 873
сегодня в 22:08
Автобусом как раз питерцы играли. Ростов возил возил этот клубишко, пока второй случайно не пропустил. Потом чуток ослабло давление, но всё равно Ростов играл в атаку, а обворовывающий бабушек припарковался в штрафной и на вынос играл.
Зенит играл на вынос и случайно внес 2 мяча комбайнерам))) Не выставляй себя профаном на всеобщее обозрение))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Литейный 4
   142 / 873
сегодня в 22:04
Почему сегодня у соперника Зенита опять удалили игрока? Всем уже надоел этот миллеровский судейский беспредел
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 873
сегодня в 21:57
Снова посмотрел разбор матча свиней и самарцев. Такого позорного матча давно не видел. Наверное с последней победы Спартака. Что не матч, то грубейшая ошибка судьи. Вернее грубейшее вмешательство в пользу свиней.
Остапчук 67
Остапчук 67
   170 / 873
сегодня в 21:57
По игре могли забить и больше.
Тем временем Карпин умничает о тактике.
Валера, ты сам-то в ней понимаешь, хоть что-нибудь?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   330 / 873
сегодня в 21:57
Я был уверен в победе уверен в победе Зенита
AgentART
AgentART
   28 / 873
сегодня в 21:57
Ростовский филиал сегодня не играл.
Shamil79
Shamil79
   278 / 873
сегодня в 21:56
Карпин попал!
Контуженый
Контуженый
   807 / 873
сегодня в 21:54
Что-то лилипут Наибулин пропал. В "Нефтехимик" отправили что ли?
дрессировщик
дрессировщик ответил Brigar
   664 / 873
сегодня в 21:53
Ростов очень слабая команда, ее проигрыш был закономерен, играть автобусом можно только в пердиве.
Автобусом как раз питерцы играли. Ростов возил возил этот клубишко, пока второй случайно не пропустил. Потом чуток ослабло давление, но всё равно Ростов играл в атаку, а обворовывающий бабушек припарковался в штрафной и на вынос играл.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Михалыч 75
   2 / 873
сегодня в 21:52
ты бы за Глушаковым смотрел или за Ещенко
И за навесником Комбаровым. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил дрессировщик
   2 / 873
сегодня в 21:51
Ростов играл лучше, даже на поле Зенита он бомжей возил как хотел.
Ростов возил???? Ахахаха, огогого, игогого, ухаааххааа, Гыгыгыгы
Brigar
Brigar
   20 / 873
сегодня в 21:50
Ростов очень слабая команда, ее проигрыш был закономерен, играть автобусом можно только в пердиве.
дрессировщик
дрессировщик ответил MALOVAR
   664 / 873
сегодня в 21:49
Всех адекватных питерцев с победой,молодцы ,отомстили за провал в престижном турнире
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил atur72
       2 / 873
    сегодня в 21:48
    Семак сегодня перестроил игру . Вернул Мевлю в центр защиты , усилил фланги за счёт Мака и Кузяева . Но самое главное нашел применению Эрнани , убрав его из опорной зоны и передвинув выше . Появляется сразу два диспетчера - глубинный Паредес и ближе к нападению Эрнани
    Паредес здОрово свою работу выполнял. Отличные передачи раздавал.
    MALOVAR
    MALOVAR
       4 / 873
    сегодня в 21:46
    Всех адекватных питерцев с победой,молодцы ,отомстили за провал в престижном турнире
    atur72
    atur72
       789 / 873
    сегодня в 21:45
    Семак сегодня перестроил игру . Вернул Мевлю в центр защиты , усилил фланги за счёт Мака и Кузяева . Но самое главное нашел применению Эрнани , убрав его из опорной зоны и передвинув выше . Появляется сразу два диспетчера - глубинный Паредес и ближе к нападению Эрнани
    Михалыч 75
    Михалыч 75 ответил LOpp
       246 / 873
    сегодня в 21:44
    Маркизио отказался выходить на замену. Давай пенсионер, раскачивай лодку!
    ты бы за Глушаковым смотрел или за Ещенко
    pomor45
    pomor45 ответил Алексей Бадайкин
       102 / 873
    сегодня в 21:43
    Наверное ты перепутал. Опозорил российский футбол сегодня Спартак. Игрок Спартака в своей штрафной остановил рукой опасный прострел. Судья сделал вид, что не заметил. Спартачи после этого громче всех кричат.
    Самое любопытное, что он так растерялся от своего позорного действия, что не только не назначил пенальти, но и угловой не счёл нужным поставить. Если уж он не счёл нарушением игру спартаковца рукой , то последовавший за ней отскок мяча за лицевую линию был явным угловым.
    Костик Смирнов
    Костик Смирнов
       604 / 873
    сегодня в 21:41
    Победа по делу, без всякой ерунды
    Fleischjager
    Fleischjager
       332 / 873
    сегодня в 21:41
      Хороший Малый
      Хороший Малый ответил LOpp
         290 / 873
      сегодня в 21:40
      Маркизио отказался выходить на замену. Давай пенсионер, раскачивай лодку!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100