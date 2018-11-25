«Зенит» отправил два мяча в ворота «Ростова»

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в матче 15-го тура РПЛ.
Санкт-Петербург, стадион Санкт-Петербург
«Зенит» - «Ростов» 2:0 (1:0)
Голы: Дриусси 12, Ерохин 63
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин (Оздоев 87), Кузяев, Эрнани (Терентьев 78), Паредес (Краневиттер 90), Дзюба, Дриусси, Мак
Главный тренер: Семак Сергей.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев (Кьяртанссон 66), Гацкан, Юсупов , Гулиев, Зуев (Щадин 78), Сигурдарсон (Ионов 87)
Главный тренер: Карпин Валерий.
Предупреждения: Гулиев 35, Сигурдссон 79, Гулиев 81, Гацкан 89
Удаление: Гулиев 81
Судья: Вилков Михаил.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов».
Тем временем Карпин умничает о тактике.
Валера, ты сам-то в ней понимаешь, хоть что-нибудь?
Тем временем Карпин умничает о тактике.
Валера, ты сам-то в ней понимаешь, хоть что-нибудь?
являются всегда делали свою историю только в кабинитах симпоняна
являются всегда делали свою историю только в кабинитах симпоняна