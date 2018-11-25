«Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»

«Краснодар» одержал крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 15-го тура РПЛ.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Арсенал» 3:0
Голы: Вандерсон Масиэль 40, Игнатьев 48, Сулейманов 76
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Стоцкий (Сулейманов 73), Каборе, Перейра (Газинский 71), Вандерсон Масиэль (Окриашвили 79), Ари, Игнатьев
Главный тренер: Фоменко Олег.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Ткачев (Горбатенко 64), Мирзов, Бакаев (Кангва 71), Костадинов, Джорджевич
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Джорджевич 4, Каборе 41, Беляев 45, Бакаев 53, Каборе 88
Удаление: Каборе 88
Судья: Карасев Сергей.
Ранее «Спартак» обыграл «Крылья Советов».
Юг - вперед!
Юг - вперед!
Радует, что южане хорошо держатся. И за Мусаева вдвойне приятно.
Радует, что южане хорошо держатся. И за Мусаева вдвойне приятно.
Быки просто отлично готовы физически, да и замены всегда усиливают игру.
Краснодар с победой!!! Пора, пора уже "папу" трофеем одарить!!!
Быки просто отлично готовы физически, да и замены всегда усиливают игру.
Краснодар с победой!!! Пора, пора уже "папу" трофеем одарить!!!
Держитесь в чемпионской гонке до конца, пора уже! Если Локо не удастся, то буду желать Вам стать чемпионами!!!
Держитесь в чемпионской гонке до конца, пора уже! Если Локо не удастся, то буду желать Вам стать чемпионами!!!
Но разница между командами такая и есть .
Но разница между командами такая и есть .