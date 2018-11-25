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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.78 3.80 5.00
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Идет первый тайм, 8’  Зенит 0:0  Ростов 1.77 3.48 5.00
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«Краснодар» разгромил тульский «Арсенал»

сегодня, 18:23
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«Краснодар» одержал крупную победу над тульским «Арсеналом» в матче 15-го тура РПЛ.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Арсенал» 3:0
Голы: Вандерсон Масиэль 40, Игнатьев 48, Сулейманов 76

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Стоцкий (Сулейманов 73), Каборе, Перейра (Газинский 71), Вандерсон Масиэль (Окриашвили 79), Ари, Игнатьев
Главный тренер: Фоменко Олег.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Ткачев (Горбатенко 64), Мирзов, Бакаев (Кангва 71), Костадинов, Джорджевич
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Джорджевич 4, Каборе 41, Беляев 45, Бакаев 53, Каборе 88

Удаление: Каборе 88

Судья: Карасев Сергей.

Ранее «Спартак» обыграл «Крылья Советов».

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Все комментарии
drug01
drug01
   94 / 844
сегодня в 19:11
Без тренера плохо....
Василий 50
Василий 50
   138 / 844
сегодня в 19:08
Вот и славно.
Faustello
Faustello ответил NAZAR 007
   9 / 844
сегодня в 18:55
Бычков с победой ! Котяр мужского и женского пола- персонально ) Радует, что южане хорошо держатся. И за Мусаева вдвойне приятно.
Спс!
Faustello
Faustello ответил Таганский
   9 / 844
сегодня в 18:54
Соседей с очередной победой!!
Давайте, теперь болеем за вас, надо Зеню тормознуть )))
Юг - вперед!
NAZAR 007
NAZAR 007
   91 / 844
сегодня в 18:53
Бычков с победой ! Котяр мужского и женского пола- персонально )
Радует, что южане хорошо держатся. И за Мусаева вдвойне приятно.
Таганский
Таганский
   159 / 844
сегодня в 18:52
Соседей с очередной победой!!
Faustello
Faustello ответил Евгений Быстров
   9 / 844
сегодня в 18:50
Что то я пропустил.В Краснодаре тренер же Мусаев вроде?!
Доктор МОМ - Мурад Олегович Мусаев!
Брулин
Брулин
   81 / 844
сегодня в 18:49
Краснодар это наша Барселона,на след год на вас надежда в ЛЧ,если ещё Зенит усилится и ЦСКА.больше ни кого не вижу в ЛЧ на след. год.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   306 / 844
сегодня в 18:48
Что то я пропустил.В Краснодаре тренер же Мусаев вроде?!
spartach091
spartach091
   370 / 844
сегодня в 18:46
Еще Валера щас вынесет питерский мусор
Brigar
Brigar
   22 / 844
сегодня в 18:44
Краснодар с победой!
Groove000
Groove000
   256 / 844
сегодня в 18:43
Питермен не пришел сюда гадить, видимо, отправился лелеять надежды в матче с Ростовом)))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   14 / 844
сегодня в 18:39
РПД, РПГ - что за набор букв?;)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   99 / 844
сегодня в 18:39
Краснодар с Победой! Команда классная. Пора уже и за чемпионство побороться, время настало. Удачи.
SHMEL
SHMEL
   55 / 844
сегодня в 18:37
    ДСА
    ДСА
       104 / 844
    сегодня в 18:34
    Кононова нет и сразу депрессия у Арсенала.
    Caniggia
    Caniggia
       386 / 844
    сегодня в 18:34
    Красиво размазали!
    Лакшери
    Лакшери
       218 / 844
    сегодня в 18:32
    самая играющая команда в РПГ
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
       560 / 844
    сегодня в 18:32
    Сулейманов,в своем стиле.Вышел-забил!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       16 / 844
    сегодня в 18:32
    Туляки напрасно ввязались в открытую и быструю игру, за что и поплатились. Последние полчаса еле ноги таскали. Ну и много жадничают, каждый хочет стать героем, а в итоге разгром.
    Быки просто отлично готовы физически, да и замены всегда усиливают игру.
    Краснодар с победой!!! Пора, пора уже "папу" трофеем одарить!!!
    Наталья Волчок
    Наталья Волчок
       385 / 844
    сегодня в 18:32
    Вот теперь послушаем этого 2а Черевченко,который только что посирал своего коллегу Кононова...это было до начала игры с,,Краснодаром,,,как теперь у фраерка,язык в 63?Вот в этом месте пусть его и держит.
    Морозовский
    Морозовский
       19 / 844
    сегодня в 18:30
    "Краснодар" солидно выглядит! Прут!
    Расул Манаев
    Расул Манаев
       574 / 844
    сегодня в 18:30
    Краснодар с победой, ещё раз повторюсь- самая играющая команда РПЛ. Мои вам комплименты!!!
    Лакшери
    Лакшери
       218 / 844
    сегодня в 18:30
    ура Шапи снова отличился за 5 сек , в основу его крч и в сборную реще
    Faustello
    Faustello ответил Ваня лучший
       9 / 844
    сегодня в 18:30
    Пожалуй пара Игнатьев и Сулейманов - реальная связка нападающих сборной России с ближайшем будущем. Классные ребята, а Краснодар самая играющая команда в РПД
    РПД? ))) ты ща нас потроллить решил? Сам ты РПД )))
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       40 / 844
    сегодня в 18:29
    Пожалуй пара Игнатьев и Сулейманов - реальная связка нападающих сборной России с ближайшем будущем. Классные ребята, а Краснодар самая играющая команда в РПД
    Байкал-38
    Байкал-38
       58 / 844
    сегодня в 18:28
    Краснодар с победой!!!
    Держитесь в чемпионской гонке до конца, пора уже! Если Локо не удастся, то буду желать Вам стать чемпионами!!!
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
       14 / 844
    сегодня в 18:28
    Черевченко с дебютом!) Пусть первый блин и комом;)
    EAGuar As
    EAGuar As
       54 / 844
    сегодня в 18:27
    Обидно , слов нет .
    Но разница между командами такая и есть .
    valt134
    valt134
       163 / 844
    сегодня в 18:27
    БЫКОВ-С ПОБЕДОЙ!!! 2-Е место по праву-НАШЕ!!! Ждём 2-й круг с оптимизмом!!!
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