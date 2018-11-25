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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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«Лацио» вырвал ничью у «Милана»

сегодня, 21:57
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В рамках 13-го тура Серии А «Милан» не смог добыть гостевую победу в Риме.

Рим, стадион «Олимпико»

«Лацио» - «Милан» 1:1 (0:0)
Голы: Корреа 90+4 - Кессье 78

«Лацио»: Стракоша, Уоллес, Ачерби, Раду (Кайседо 82), Марушич, Пароло, Бадель, Лулич, Альберто (Корреа 64), Милинкович-Савич (Лукаку 65), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Милан»: Доннарумма Джанлуиджи, Абате, Сапата, Родригес, Калабрия, Кессье, Бакайоко, Борини, Сусо, Кутроне, Чалханоглу
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Милинкович-Савич 33, Доннарумма 86

Судья: Банти Лука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре миланцы проиграли «Ювентусу».

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Все комментарии
witynchik
witynchik
сегодня в 22:12
Ничья пойдет,думал проиграют
cska plus
cska plus
   1 / 873
сегодня в 22:09
Так и знал.
Abbath
Abbath
   430 / 873
сегодня в 22:08
Галустян все-таки уникальный ̶ф̶и̶з̶р̶у̶к̶ тренер. Это же каким запасом везения нужно обладать, чтобы более-менее стабильно набирать очки при отсутствии игры?:)
А римляне сами виноваты. Могли бы всё решить еще в первом тайме, кабы не валяли дурака.
Bayern Best
Bayern Best
   58 / 873
сегодня в 22:05
Жаль Милан.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   165 / 873
сегодня в 22:03
Расслабились столичные.
zubila
zubila
сегодня в 22:02
Самодурство Гаттузо стоило 3 очка
Almazny
Almazny
   33 / 873
сегодня в 21:58
Лацио с победой, Милан еще долго из ямы не выползет.
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