«Лацио» вырвал ничью у «Милана»

В рамках 13-го тура Серии А «Милан» не смог добыть гостевую победу в Риме.
Рим, стадион «Олимпико»
«Лацио» - «Милан» 1:1 (0:0)
Голы: Корреа 90+4 - Кессье 78
«Лацио»: Стракоша, Уоллес, Ачерби, Раду (Кайседо 82), Марушич, Пароло, Бадель, Лулич, Альберто (Корреа 64), Милинкович-Савич (Лукаку 65), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Милан»: Доннарумма Джанлуиджи, Абате, Сапата, Родригес, Калабрия, Кессье, Бакайоко, Борини, Сусо, Кутроне, Чалханоглу
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Милинкович-Савич 33, Доннарумма 86
Судья: Банти Лука.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре миланцы проиграли «Ювентусу».
А римляне сами виноваты. Могли бы всё решить еще в первом тайме, кабы не валяли дурака.
А римляне сами виноваты. Могли бы всё решить еще в первом тайме, кабы не валяли дурака.