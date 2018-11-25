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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Карпин: «В плане тактики „Зенит“ не показал ничего неожиданного»

сегодня, 21:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча против «Зенита».

Почему сегодня мало сыграл Ионов? Потому что играл Зуев. Ионов провел два матча за сборную. «Ростов» опять пропустил после аута? Нужны внимание и концентрация. Это надо тренировать. Матч можно разделить на три части. Первые 15 минут были нервы, не выполняли все, что задумали. Потом взяли себя в руки, стали делать те вещи которые планировали. Третья часть – после удаления. Старались играть в атаку. В плане тактики «Зенит» не показал ничего неожиданного.

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Все комментарии
AfrikSimon
AfrikSimon
   51 / 873
сегодня в 22:11
Скоро ЦСКА еще раз убедит Волеру.
Aljban
Aljban
   140 / 873
сегодня в 22:07
Счет на табло не воодушевил Волеру?
Брулин
Брулин
   75 / 873
сегодня в 22:01
Ростов кроме дальних ударов тоже ничего не показал.
legendsofsails
legendsofsails
   510 / 873
сегодня в 21:56
Ничего нового не сказал Пудель. Он ведь умеет только лаять...
Чингачгук
Чингачгук
   49 / 873
сегодня в 21:55
Пудель, вернее атаман ростовских комбайнеров, огреб по полной, и никакой тактики так и не заметил.
Василий 50
Василий 50
   137 / 873
сегодня в 21:46
А сам что показал?
Скоро тебя "раскусят" и в "Ростове"
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 873
сегодня в 21:46
Правильно. Ничего неожиданного Зенит не показал. Просто обыграл уверенно Ростов. Гыгыгы
Лакшери
Лакшери
   147 / 873
сегодня в 21:33
Третья часть - последние пять минут в меньшинстве сыграли
parallels
parallels
   5 / 873
сегодня в 21:28
зато спартак сегодня всем показал, как он умеет работать с судейским корпусом!
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