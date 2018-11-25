Карпин: «В плане тактики „Зенит“ не показал ничего неожиданного»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после матча против «Зенита».

Почему сегодня мало сыграл Ионов? Потому что играл Зуев. Ионов провел два матча за сборную. «Ростов» опять пропустил после аута? Нужны внимание и концентрация. Это надо тренировать. Матч можно разделить на три части. Первые 15 минут были нервы, не выполняли все, что задумали. Потом взяли себя в руки, стали делать те вещи которые планировали. Третья часть – после удаления. Старались играть в атаку. В плане тактики «Зенит» не показал ничего неожиданного.