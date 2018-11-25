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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Борнмут 1:2  Арсенал 20.00 5.45 1.22
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Наполи 0:0  Кьево 1.32 4.40 14.75
20:00 Матч завершен  Лацио 1:1  Милан 1.94 2.98 4.95
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 Матч завершен  Краснодар 3:0  Арсенал Т 1.003 22.00 111.00
19:00 Матч завершен  Зенит 2:0  Ростов 1.27 5.10 14.25
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Семак: «Приятно быть на первом месте»

сегодня, 21:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 15-го тура РПЛ.

Здорово смотрелись на флангах Далер Кузяев и Мак, ничего на флангах не дали создать. В атаке Роберт неплохо смотрелся, обыгрывал один в один. И построение, и позиции, которые мы выбрали, себя оправдали. Мы не рискнули сыграть в четыре защитника, исходя из того состава, что у нас был. Вышел атакующий состав с тремя защитниками.

Приятно быть на первом месте, но все понимают, как будет тяжело в дальнейшем. Фаворитов, которые на голом мастерстве могут выиграть чемпионат, нет. Будем работать, нужно хорошо провести оставшуюся часть до зимнего перерыва.

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Все комментарии
ROLENTO
ROLENTO
   395 / 873
сегодня в 22:18
Красавы!!! Вперёд СПб!!
Nafnafik
Nafnafik
   30 / 873
сегодня в 21:53
А пупсики на 8-м месте, конечно, любой скажет, что для них это высоко, но с другой стороны сколько денег на судей потрачено народных.
Лакшери
Лакшери
   147 / 873
сегодня в 21:50
Еще очки бы не растеряли в играх с аутсайдерами
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 873
сегодня в 21:45
Первый круг закончили на позитивной ноте. Единоличные лидеры.
Хороший Малый
Хороший Малый ответил kastites
   290 / 873
сегодня в 21:44
ЗЕНИТ Чемпион!!!!
Первого круга!!!!!!!!!!
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   871 / 873
сегодня в 21:39
еееееееееееее
kastites
kastites
   261 / 873
сегодня в 21:39
ЗЕНИТ Чемпион!!!!
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