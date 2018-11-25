Семак: «Приятно быть на первом месте»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 15-го тура РПЛ .

Здорово смотрелись на флангах Далер Кузяев и Мак, ничего на флангах не дали создать. В атаке Роберт неплохо смотрелся, обыгрывал один в один. И построение, и позиции, которые мы выбрали, себя оправдали. Мы не рискнули сыграть в четыре защитника, исходя из того состава, что у нас был. Вышел атакующий состав с тремя защитниками.

Приятно быть на первом месте, но все понимают, как будет тяжело в дальнейшем. Фаворитов, которые на голом мастерстве могут выиграть чемпионат, нет. Будем работать, нужно хорошо провести оставшуюся часть до зимнего перерыва.