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«Фратрия»: «Только два игрока „Спартака“ голосовали за Глушакова»

сегодня, 11:02

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением, рассказав, почему полузащитник Денис Глушаков не может быть капитаном команды.

В связи с последними событиями в клубе и вокруг него мы считаем необходимым подробно объяснить свою позицию по отношению к Денису Глушакову.

Капитан команды — это игрок, который является её стержнем на поле и вне его. Капитан «Спартака» — это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни.

После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям, предъявляемым к капитану команды. На всех публичных мероприятиях и событиях Глушаков рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера — не более чем «физрук». При этом после сезона Каррера объективно оценивал игру Дениса и пообещал его выпускать на поле в том случае, если он будет лучшим на своей позиции.

К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чём ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры.

Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только два принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков «Спартака-2», которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано семь голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес.

Даже после избрания капитаном Глушаков не переставал при каждом удобном случае называть Карреру «физруком», который не дает реального результата, и прилюдно критиковать тренера. Каррера фактически оказался в патовой ситуации. Но история с лайком под постом Дмитрия Назарова выбора ему не оставила — даже с учетом избрания Глушакова капитаном.

Массимо Каррера – не первый тренер, пострадавший от действий Дениса Глушакова. До этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева. Про каждого из них Денис в частных разговорах отзывался крайне нелестно и позволял себе критиковать работу этих специалистов.

Такой человек не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо.

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