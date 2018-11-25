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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.60 3.82 2.07
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.176 7.80 21.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.79 3.80 4.90
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Спартак М 3:1  Крылья Советов 1.77 2.95 6.70
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.45 4.55 7.10
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.77 3.38 5.30
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Китайские болельщики пришли поддержать «Крылья» в матче со «Спартаком»

сегодня, 14:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что китайские болельщики пришли поддержать самарскую команду на матче 15-го тура РПЛ против «Спартака». Молодые люди сегодня посетили гостевой сектор самарского клуба.

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Все комментарии
Abordage
Abordage
сегодня в 15:55
Они заполняют открывашку для создания видимости посещаемости.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил счет 7-0
сегодня в 15:22
Хоть китайцы трибуны заполнят на открывашке.
Больше всё равно некому...
счет 7-0
счет 7-0
сегодня в 14:47
Хоть китайцы трибуны заполнят на открывашке.
Almazny
Almazny
сегодня в 14:45
Китайцы научились в футболе разбираться, сразу поняли кто есть кто.
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 14:42
5 миллиардов китайцев против спартака, нет в мире ни одной такой команды, которую бы так не любили.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 14:38
Не уверен что за Крылья болеть будут .
Просто на футбол пришли .
Исмет
Исмет ответил cska plus
сегодня в 14:36
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил cska plus
    сегодня в 14:36
    До чего довели хрюши футбол, что даже китайцы ненавидят спартак.
    Даже в Китае ненавидят Спартак!!!
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 14:22
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