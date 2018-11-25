Китайские болельщики пришли поддержать «Крылья» в матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что китайские болельщики пришли поддержать самарскую команду на матче 15-го тура РПЛ против «Спартака». Молодые люди сегодня посетили гостевой сектор самарского клуба.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Борнмут
|-:-
|Арсенал
|Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Наполи
|-:-
|Кьево
|20:00
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Милан
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Спартак М
|3:1
|Крылья Советов
|16:30
|сегодня
|Краснодар
|-:-
|Арсенал Т
|19:00
|сегодня
|Зенит
|-:-
|Ростов
|Спартак3 : 1Крылья Советов
|Матч завершен
Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что китайские болельщики пришли поддержать самарскую команду на матче 15-го тура РПЛ против «Спартака». Молодые люди сегодня посетили гостевой сектор самарского клуба.
Просто на футбол пришли .
Просто на футбол пришли .