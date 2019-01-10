Защитник «Краснодара» Татаев продолжит карьеру в Чехии

Защитник второй команды «Краснодара» Алексей Татаев переходит в ФК «Млада Болеслав», выступающий в Первой чешской футбольной лиге. Стороны заключили арендное соглашение до декабря 2019 года.
В нынешнем сезоне ФНЛ 20-летний футболист провел 16 матчей.
«Руководство ФК „Краснодар“ надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», - отмечает пресс-служба «горожан».
Отметим, что в ФК «Млада Болеслав» выступает и другой воспитанник «Краснодара», Николай Комличенко.