Защитник «Краснодара» Татаев продолжит карьеру в Чехии

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10 января 2019, 21:42

Защитник второй команды «Краснодара» переходит в ФК «Млада Болеслав», выступающий в Первой чешской футбольной лиге. Стороны заключили арендное соглашение до декабря 2019 года.

В нынешнем сезоне ФНЛ 20-летний футболист провел 16 матчей.

«Руководство ФК „Краснодар“ надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», - отмечает пресс-служба «горожан».