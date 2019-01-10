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Защитник «Краснодара» Татаев продолжит карьеру в Чехии

10 января 2019, 21:42

Защитник второй команды «Краснодара» Алексей Татаев переходит в ФК «Млада Болеслав», выступающий в Первой чешской футбольной лиге. Стороны заключили арендное соглашение до декабря 2019 года.

В нынешнем сезоне ФНЛ 20-летний футболист провел 16 матчей.

«Руководство ФК „Краснодар“ надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства», - отмечает пресс-служба «горожан».

Отметим, что в ФК «Млада Болеслав» выступает и другой воспитанник «Краснодара», Николай Комличенко.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
11 января 2019 в 08:30
Похоже связи уже налажены.
Mangur
Mangur
11 января 2019 в 01:21
Ну,что ? Только удачи пожелать.
Ника228
Ника228
11 января 2019 в 00:30
это правильно . удачи
EAGinLE
EAGinLE
10 января 2019 в 22:18
Удачи .
SHMEL
SHMEL
10 января 2019 в 21:55
Хорошее начало для молодого футболиста.Удачи.
Миша Вилков
Миша Вилков
10 января 2019 в 21:44
Удачи в Чехии!
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