В 2017 году «Реал» потратил больше всех на зарплату игрокам – € 406 млн

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.15 3.45 3.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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В 2017 году «Реал» потратил больше всех на зарплату игрокам – € 406 млн

18 января 2019, 04:27

Согласно данным из сравнительного отчёта УЕФА за 2017 финансовый год, мадридский «Реал» потратил больше всех средств среди европейских клубов на зарплату игрокам.

Топ-20 клубов с самыми высокооплачиваемыми составами

1. «Реал» – € 406 млн. Процент роста зарплат за год: +32%
2. «Барселона» – € 378 млн, +2%
3. «Манчестер Сити» – € 334 млн, +14%
4. «Манчестер Юнайтед» – € 306 млн, -5%
5. «Бавария» – € 276 млн, +2%
6. «Пари Сен-Жермен» – € 272 млн, -7%
7. «Ювентус» – € 264 млн, +19%
8. «Челси» – € 256 млн, -14%
9. «Ливерпуль» – € 244 млн, -13%
10. «Арсенал» – € 234 млн, -11%
11. «Боруссия» Д – € 178 млн, +27%
12. «Атлетико» – € 178 млн, +30%
13. «Интер» – € 155 млн, +22%
14. «Тоттенхэм» – € 148 млн, +6%
15. «Рома» – € 145 млн, -7%
16. «Вольфсбург» – € 139 млн, +4%
17. «Кристал Пэлас» – € 133 млн, +22%
18. «Лестер Сити» – € 132 млн, +22%
19. «Саутгемптон» – € 131 млн, +15%
20. «Милан» – € 128 млн, -20%

Также были опубликованы данные по самым дорогим составам.

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Все комментарии
dok66
dok66
   245 / 804
18 января в 19:56
Так то ж 2017 ! Окупили уже не раз
Ron09
Ron09
   670 / 804
18 января в 19:13
Одного толком не пойму зачем МЮ платить Санчесу 500 тыс в неделю, он толком не играет.
Vector-B B
Vector-B B
18 января в 17:59
Шишанутый,дядь за 3 место какие бонусы , ахаха
realmadrid92
realmadrid92
18 января в 14:37
ЗП у игроков Реала меньше Барсы, Сити и ПСЖ - это как минимум, но с бонусами от 3-го подряд Ушастого показатели выросли намного
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил RamonCSKA
   200 / 804
18 января в 14:36
Как буд-то там Милан играет,смешно...
Шишанутый
Шишанутый
   43 / 804
18 января в 13:57
В 2017 году «Реал» потратил больше всех на зарплату игрокам, а «Барселона» – на зарплату судьям!
Novograd
Novograd
   501 / 804
18 января в 13:27
а зачем спрашивается
Ozabot
Ozabot
   261 / 804
18 января в 12:50
Сейчас «Милан» отдаст Игу в «Челси» и зарплатные расходы снизятся еще на 10 процентов. Неплохой показатель, учитывая, что в составе нет звезд.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   262 / 804
18 января в 11:24
А сколько потратили на зарплаты тренерам?
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   336 / 804
18 января в 11:20
ЛЧ все оправдывает.
RamonCSKA
RamonCSKA
   335 / 804
18 января в 11:13
у Кристал и саута больше зп ведомость чем у милана???
они даже в лч не играют
dzvinka
dzvinka
   40 / 804
18 января в 10:44
у первых двух мешков явно зарплаты судей не учтены, как и роялти для Инфантинчика и его куефы.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   156 / 804
18 января в 10:09
а сколько потрачено на судей??))
Gelious
Gelious
   289 / 804
18 января в 09:32
Ну результаты-то окупили себя, конечно. Так что пойдет. А каталонские сектанты даже в этой ветке умудряются гореть. Хорошо ж Реал навыигрывал себе ушстых кубков, что котолонцев корежит так до сих пор
beefs
beefs
   202 / 804
18 января в 08:48
Как играют так и получают...
ОПС
ОПС
   130 / 804
18 января в 08:44
Барыги.
Van Vanovich
Van Vanovich
   399 / 804
18 января в 08:21
ого бавария еще тягается с этими монстрами. я думал уже на 15-м месте). По трансферам не скажешь. И ювентус с его бедным чемпионатом Италии
Верг
Верг
   342 / 804
18 января в 08:10
думаю данные от этого автора простой вымысел
yldyz
yldyz
18 января в 07:15
Шампунь сбежал персик его в притон таким как.кашшай.чакыр.и всяким друзьям, из.уефа отдовал.
No problem
No problem
   125 / 804
18 января в 06:09
Таров просто охуевает от этих цифр.
Хотя он всегда в 3,при одном упоминании Реал Мадрид.
КЭТиК
КЭТиК
   133 / 804
18 января в 05:51
В итоге Роналду сбежал, мало.
Kresi frok
Kresi frok
   495 / 804
18 января в 05:34
Ещё и по чемоданам первый раяль, это ведь тоже не мало важно!
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
18 января в 05:14
И ещё столько же на продажных судьишек, притянувших сливочную обитель гомосятины к победе в Ла-Лиге и ЛЧ. Что без их помощи представляет из себя мадриский притон, показал прошлогодний чемпионат Испании и первый круг нынешнего, когда испанские (и один российский) клубы просто выстраиваются в очереди, дабы получить право обладания сливочными девицами...
NOVA
NOVA
   265 / 804
18 января в 04:58
понятно почему никого не покупает Перец, все на зп уходит!!
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