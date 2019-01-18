Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборах в Испании

18 января 2019, 18:00

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в ближайшее время начнёт тренировки с командой. Сегодня 32-летний игрок присоединился к москвичам на сборах в Испании.

21 января команда сыграет с латвийским «Вентспилсом», а 22 января — с норвежским «Мольде».