Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборах в Испании

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 76’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборах в Испании

18 января 2019, 18:00

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в ближайшее время начнёт тренировки с командой. Сегодня 32-летний игрок присоединился к москвичам на сборах в Испании.

21 января команда сыграет с латвийским «Вентспилсом», а 22 января — с норвежским «Мольде». 

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Ножка Бурсы
Ножка Бурсы ответил NAZAR 007
20 января в 12:18
Слишком Многа букафф, говори красе парень, минус шестнадцать и ещё пару слов и хорош
DAD81
DAD81 ответил Заратустра
   457 / 808
19 января в 09:58
Ну вообще-то были, если копнуть чуть дальше последних 10-15 лет.
Юрниекс
Юрниекс
   207 / 808
19 января в 00:45
Смотри ка..пост про лучшего нашего воротчика,героя чемпионата мира,а тут сколько крючкохвостых понавыползало..Любезные,начинается важнейший для вас турнир-" Турнир четырех в Катаре", престижней знаменитого кубка Соль, вашего главного ( ха- ха- ха) трофея. Вот бы вам попытаться выиграть!!! Сколько визгу будет,сколько радости..Еще лет 20 вам ничего приличней не вфиграть..Так дерзайте! Обсуждайте.надейтесь..А от сюда, валите. Не для вас эта ветка..
viv
viv
   47 / 808
18 января в 23:07
Вот и хорошо....
Суеверный
Суеверный ответил NAZAR 007
   326 / 808
18 января в 21:43
Хочешь яркий пример ? ) Вот сколько бы спартачи не писали в адрес Конифеича, я его всегда буду защищать и только по той причине, что он-вратарь сборной нашей страны . И сделал для нее массу хорошего, и тащил ее все эти годы за исключением нескольких ляпов, которыми его хейтеры постоянно пытаются его упрекнуть, То в антирекордах, то как он постоянно типа матерится, то как он пенку пустил, т.е. глобальное забывают, а в частностях ковыряются. Это не норма. Точно так же, когда кони начинают поливать Зобнина, точно так же встану на его защиту, потому что он , опять же, ключевой футболист нашей сборной, креативщик, и показывает достойную игру . Классную. И мне до лампочки троллинг с обеих сторон, мнение мое непоколебимо в отношении того или иного футболиста, для меня, в первую очередь, это ключевой футболист нашей сборной. Вот сейчас Игорь ушел, а его как раз вернуть надо в сборную : в рамке сборной сейчас хаос....
Пусть сам Игорь решает. Я конечно не звезда футбола, но и то ощутил какого полностью сосредоточится на работе. Типично - просыпаюсь, дети и Таня спят, Возвращаюсь - кактина та же. Это без командировок. Так полгода может пройти прежде чем погуляем вместе, прочитаю книжку (они и сами все, особенно Таня, умеют) им. Не желают смотреть мультики по телику (видео, компу) а желают чтобы я показывал диафильмы. Черт - прошлое тысячелетие. Но это сейчас взрослые а тогда детки. А сто пудов приучать к футболу не приходилось, они только отечественным не интересуются.
spartach n1
spartach n1 ответил Суеверный
   1 / 808
18 января в 21:35
Спиртачку такое и не снилось. Сразу вылетают. И довольные хрюкают.
Да такой дырки не у кого нет ))
Суеверный
Суеверный ответил Заратустра
   326 / 808
18 января в 21:31
Я не против троллинга, как такового. Это всё весело и нормально. Осуждаю я только глупые нелогичные коалиции на почве ненависти к какому-либо клубу. Одно дело, когда бомж ставит лайк коню под гневным комментом в адрес спартачей - это нормально. Другое, когда он заявляет, что зенит и цска дружественные клубы - это уже бред. У коней, например, действительно дружественный клуб это Динамо, но никак не зенит.
Это верно подмечено и отражено в моем профиле.
Суеверный
Суеверный ответил spartach n1
   326 / 808
18 января в 21:30
Книга рекордов гинера должна пополняться ! 43 дыры постарается ))
    Суеверный
    Суеверный
       326 / 808
    18 января в 21:27
    Игорь, мы все благодарны игроку "полкоманды". Удачи, здоровья, везения и найти приемника. Лет 10-ть может и уйдет, но они же есть.
    Педры и негры
    Педры и негры ответил МКС
    18 января в 21:09
    Истерят как правило не кони, истерят их подружки кабылы.
    Уже то, что даже простое присоединение Акинфеева к своему клубу на сборах (момент абсолютно будничный) заставляет федунботов стучать по клавиатуре с двойным усердием, говорит о том, что Акинфеев федунботам небезразличен.
    МКС
    МКС ответил Footbolista
       30 / 808
    18 января в 21:07
    По ответу видно, что истерит какой то конь)...
    Истерят как правило не кони, истерят их подружки кабылы.
    la_masia
    la_masia
       33 / 808
    18 января в 21:01
    Щеки натрепал Игорян...бабушка пирожками откармливала.
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
       45 / 808
    18 января в 20:59
    А бот,какой же ты смешной ))
    Ахахах! Сказал мясной бот!
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар ответил Footbolista
    18 января в 20:58
    Только нога прибыла?...а остальную конину когда подвезут?)...
    Что это за людоедский юмор?
    Чуть не вырвало, фу
    spartach n1
    spartach n1 ответил Великолепный
       1 / 808
    18 января в 20:58
    У мясных истерика 😂😂😂😂 У них только "плюшевый", "ловец мяча как мыло в бане" и "любовник штанг"😄
    А бот,какой же ты смешной ))
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
       45 / 808
    18 января в 20:54
    Книга рекордов гинера должна пополняться ! 43 дыры постарается ))
    У мясных истерика 😂😂😂😂

    У них только "плюшевый", "ловец мяча как мыло в бане" и "любовник штанг"😄
    spartach n1
    spartach n1
       1 / 808
    18 января в 20:38
    Книга рекордов гинера должна пополняться !
    43 дыры постарается ))
    Заратустра
    Заратустра ответил NAZAR 007
       179 / 808
    18 января в 20:06
    Я не против троллинга, как такового. Это всё весело и нормально. Осуждаю я только глупые нелогичные коалиции на почве ненависти к какому-либо клубу. Одно дело, когда бомж ставит лайк коню под гневным комментом в адрес спартачей - это нормально. Другое, когда он заявляет, что зенит и цска дружественные клубы - это уже бред. У коней, например, действительно дружественный клуб это Динамо, но никак не зенит.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Заратустра
       118 / 808
    18 января в 19:45
    Ну, вот я, например, болею за Локомотив и ненавижу спартак. Но не вижу смысла лупиться в дёсны с бомжами и конями из-за этого.
    Хочешь яркий пример ? ) Вот сколько бы спартачи не писали
    в адрес Конифеича, я его всегда буду защищать и только
    по той причине, что он-вратарь сборной нашей страны .
    И сделал для нее массу хорошего, и тащил ее все эти годы
    за исключением нескольких ляпов, которыми его хейтеры
    постоянно пытаются его упрекнуть, То в антирекордах,
    то как он постоянно типа матерится, то как он пенку пустил,
    т.е. глобальное забывают, а в частностях ковыряются. Это не норма.

    Точно так же, когда кони начинают поливать Зобнина, точно так же
    встану на его защиту, потому что он , опять же, ключевой футболист
    нашей сборной, креативщик, и показывает достойную игру . Классную.

    И мне до лампочки троллинг с обеих сторон, мнение мое непоколебимо
    в отношении того или иного футболиста, для меня, в первую очередь,
    это ключевой футболист нашей сборной. Вот сейчас Игорь ушел,
    а его как раз вернуть надо в сборную : в рамке сборной сейчас хаос....
    Великолепный
    Великолепный ответил Footbolista
       45 / 808
    18 января в 19:43
    По ответу видно, что истерит какой то конь)...
    Ошибаешься мясной!)))
    Footbolista
    Footbolista ответил Великолепный
       14 / 808
    18 января в 19:38
    По ответу видно, что истерит какой то конь)...
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Заратустра
       118 / 808
    18 января в 19:36
    Кони никогда не были дружественны бомжам. Особенно в последнее десятилетие, когда часто борьба за чемпионство происходила именно между ними. Дзагоев чётко и ясно сказал, что нужно делать зенитушке на раз, два, три. И вообще, Москва всегда была и будет антагонистом Питера. Поэтому очень нелепо и смешно выглядит местная конебомжевская коалиция на соккере.
    Какая на фиг коалиция может быть у троллей, вот скажи мне ? )
    Чуть что произойди, канцелярии надо будет, развалит коалицию )
    Согласно правилам. Легко. Но видимо пока нет таких намерений.
    Тролли формируют с...ч, тем самым количество юзеров на ветке
    гораздо больше, нежели когда здесь все тихо, мирно и спокойно .

    Яркий пример искренних болел коней : Ваня Лучший и Петруха Армеец,
    никаких коалиций не создают, могут как искренне похвалить соперника,
    так же и с критикой. Здоровой критикой, а не хроническим троллингом )

    И вот как раз за то, что не признают колалиций и им это чуждо-уважуха.

    Хотя ведь ты сам любишь плеснуть гадость в те же клубы с Кавказа,
    думаю, отрицать то смысла нет, да и сборную стабильно поливаешь. ))
    Здесь уж тогда палка о двух концах получается : чтобы осуждать,
    самому быть вроде кристаллом надо и не отличаться злобным сарказмом
    и троллингом в адрес других, либо такое попахивает двойными стандартами.

    Ас другой стороны тобой написанное : топишь за Локо и не перевариваешь
    при этом мясников, но не считаешь поводом для лобзания с другими ) .....

    Ведь мудрейшие слова. Особенно, если это так и работает ) Искренне, работает )
    Великолепный
    Великолепный ответил Footbolista
       45 / 808
    18 января в 19:35
    Ну и почему клуб из Тарасовки должен истерить по поводу прибытия дыркенфеева на отдых в Испанию? )...
    Истерят мясные болельщики! 😂 Смекаешь?
    Kerri
    Kerri
       228 / 808
    18 января в 19:35
    Удачи Игорю!
    Footbolista
    Footbolista ответил Великолепный
       14 / 808
    18 января в 19:33
    Ну и почему клуб из Тарасовки должен истерить по поводу прибытия дыркенфеева на отдых в Испанию? )...
    Великолепный
    Великолепный ответил Footbolista
       45 / 808
    18 января в 19:24
    Ты со словом "мясной" поаккуратнее)...конина тоже мясо еще то...татары не дадут соврать))...
    даже татары знают, что конина не свинина!)))
    А со словом "мясо" в нашем футболе ассоциируется только один клуб - клуб из тарасовки!
    А болельщики спартака- мясные!
    Footbolista
    Footbolista ответил Великолепный
       14 / 808
    18 января в 19:23
    Ты со словом "мясной" поаккуратнее)...конина тоже мясо еще то...татары не дадут соврать))...
    Sergey Z
    Sergey Z ответил mangoх12
       109 / 808
    18 января в 19:22
    просто пупсиков никто не любит
    Не надо обобщать! У нас нет 100% голосования! Я, ко всем клубам, отношусь с уважением, могу критиковать, но ненависти нет, ни к одному из клубов!
    VIPded
    VIPded
       84 / 808
    18 января в 19:21
    Удачи Игорю! Удачи ЦСКА!!!
    Великолепный
    Великолепный ответил Footbolista
       45 / 808
    18 января в 19:20
    Только нога прибыла?...а остальную конину когда подвезут?)...
    У мясных истерика 😂😂😂😂

    У них только "плюшевый", "ловец мяча как мыло в бане" и "любовник штанг"
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