Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборах в Испании

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в ближайшее время начнёт тренировки с командой. Сегодня 32-летний игрок присоединился к москвичам на сборах в Испании.
21 января команда сыграет с латвийским «Вентспилсом», а 22 января — с норвежским «Мольде».
Чуть не вырвало, фу
Чуть не вырвало, фу
У них только "плюшевый", "ловец мяча как мыло в бане" и "любовник штанг"😄
У них только "плюшевый", "ловец мяча как мыло в бане" и "любовник штанг"😄
43 дыры постарается ))
43 дыры постарается ))
в адрес Конифеича, я его всегда буду защищать и только
по той причине, что он-вратарь сборной нашей страны .
И сделал для нее массу хорошего, и тащил ее все эти годы
за исключением нескольких ляпов, которыми его хейтеры
постоянно пытаются его упрекнуть, То в антирекордах,
то как он постоянно типа матерится, то как он пенку пустил,
т.е. глобальное забывают, а в частностях ковыряются. Это не норма.
Точно так же, когда кони начинают поливать Зобнина, точно так же
встану на его защиту, потому что он , опять же, ключевой футболист
нашей сборной, креативщик, и показывает достойную игру . Классную.
И мне до лампочки троллинг с обеих сторон, мнение мое непоколебимо
в отношении того или иного футболиста, для меня, в первую очередь,
это ключевой футболист нашей сборной. Вот сейчас Игорь ушел,
а его как раз вернуть надо в сборную : в рамке сборной сейчас хаос....
в адрес Конифеича, я его всегда буду защищать и только
по той причине, что он-вратарь сборной нашей страны .
И сделал для нее массу хорошего, и тащил ее все эти годы
за исключением нескольких ляпов, которыми его хейтеры
постоянно пытаются его упрекнуть, То в антирекордах,
то как он постоянно типа матерится, то как он пенку пустил,
т.е. глобальное забывают, а в частностях ковыряются. Это не норма.
Точно так же, когда кони начинают поливать Зобнина, точно так же
встану на его защиту, потому что он , опять же, ключевой футболист
нашей сборной, креативщик, и показывает достойную игру . Классную.
И мне до лампочки троллинг с обеих сторон, мнение мое непоколебимо
в отношении того или иного футболиста, для меня, в первую очередь,
это ключевой футболист нашей сборной. Вот сейчас Игорь ушел,
а его как раз вернуть надо в сборную : в рамке сборной сейчас хаос....
Чуть что произойди, канцелярии надо будет, развалит коалицию )
Согласно правилам. Легко. Но видимо пока нет таких намерений.
Тролли формируют с...ч, тем самым количество юзеров на ветке
гораздо больше, нежели когда здесь все тихо, мирно и спокойно .
Яркий пример искренних болел коней : Ваня Лучший и Петруха Армеец,
никаких коалиций не создают, могут как искренне похвалить соперника,
так же и с критикой. Здоровой критикой, а не хроническим троллингом )
И вот как раз за то, что не признают колалиций и им это чуждо-уважуха.
Хотя ведь ты сам любишь плеснуть гадость в те же клубы с Кавказа,
думаю, отрицать то смысла нет, да и сборную стабильно поливаешь. ))
Здесь уж тогда палка о двух концах получается : чтобы осуждать,
самому быть вроде кристаллом надо и не отличаться злобным сарказмом
и троллингом в адрес других, либо такое попахивает двойными стандартами.
Ас другой стороны тобой написанное : топишь за Локо и не перевариваешь
при этом мясников, но не считаешь поводом для лобзания с другими ) .....
Ведь мудрейшие слова. Особенно, если это так и работает ) Искренне, работает )
Чуть что произойди, канцелярии надо будет, развалит коалицию )
Согласно правилам. Легко. Но видимо пока нет таких намерений.
Тролли формируют с...ч, тем самым количество юзеров на ветке
гораздо больше, нежели когда здесь все тихо, мирно и спокойно .
Яркий пример искренних болел коней : Ваня Лучший и Петруха Армеец,
никаких коалиций не создают, могут как искренне похвалить соперника,
так же и с критикой. Здоровой критикой, а не хроническим троллингом )
И вот как раз за то, что не признают колалиций и им это чуждо-уважуха.
Хотя ведь ты сам любишь плеснуть гадость в те же клубы с Кавказа,
думаю, отрицать то смысла нет, да и сборную стабильно поливаешь. ))
Здесь уж тогда палка о двух концах получается : чтобы осуждать,
самому быть вроде кристаллом надо и не отличаться злобным сарказмом
и троллингом в адрес других, либо такое попахивает двойными стандартами.
Ас другой стороны тобой написанное : топишь за Локо и не перевариваешь
при этом мясников, но не считаешь поводом для лобзания с другими ) .....
Ведь мудрейшие слова. Особенно, если это так и работает ) Искренне, работает )
А со словом "мясо" в нашем футболе ассоциируется только один клуб - клуб из тарасовки!
А болельщики спартака- мясные!
А со словом "мясо" в нашем футболе ассоциируется только один клуб - клуб из тарасовки!
А болельщики спартака- мясные!
У них только "плюшевый", "ловец мяча как мыло в бане" и "любовник штанг"
У них только "плюшевый", "ловец мяча как мыло в бане" и "любовник штанг"