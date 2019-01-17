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Испания. Примера 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Хетафе -:-  Алавес 1.8 3.3 5.1
Германия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Бавария 5.35 4.35 1.57
Франция. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Амьен - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 3.1 3.35 2.25
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 1.82 3.55 4.2
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
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Италия. Серия B 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 2 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Люди рабочих профессий. «Рубин» и его борьба 

вчера, 16:00

В спортивной Казани футбол не купается в золоте и славе, у «Рубина» непростые времена, но Бердыеву порой чем хуже – тем лучше. «Соккер.ру» интересуется делами казанцев.

В столице Татарстана, по праву считающейся одной из спортивных столиц России (если вообще не в единственном числе), футбол не является спортом №1. И хотя «Рубин» после периода забытья и «безбердыевщины» вновь нашел сильных покровителей, а Курбан Бекиевич вернулся в Казань, расхлебывать ошибки прошлого и мириться с непопулярностью в высших эшелонах республиканской власти и массового зрителя приходится до сих пор. Ошибки предыдущего менеджмента привели к тому, что «Рубин» оказался в финансовой яме, УЕФА уже отстранил казанский клуб от участия в еврокубках из-за нарушенных соглашений по фэйр-плей. 

Теперь приходится наводить порядок на всех этажах «Рубина», и пока не закончится глобальный ремонт аварийных клубных конструкций, придется ютиться в подсобных помещениях и радоваться малому. Курбан Бердыев прямым текстом заявил, что «Рубин» готов расстаться с любым футболистом, за которого предложат адекватную компенсацию, в клубе объявлен курс на экономию. Слова не расходятся с делом: зимой контракт с казанцами расторг Федор Кудряшов, его примеру последует Сослан Джанаев, а Владимир Гранат согласился на трехкратное сокращение оклада. Эта троица, переехавшая вместе с Бердыевым из «Ростова», ходила в числе самых высокооплачиваемых игроков команды, каждый зарабатывал порядка 1.5 млн евро. 

Годовая экономия после расставаний с Джанаевым и Кудряшовым, а также снижение ставки Граната – почти 4 миллиона евро. Солидно, учитывая, что всего зарплатная ведомость составляет 12-13 миллионов евро. И вряд ли это последний шаг по финансовому «омолаживанию». Печально в этой ситуации то, что «Рубин» не может рассчитывать на поддержку своих болельщиков: если бы «Казань Арена» забивалась в каждом матче, получилась бы солидная подпитка клубного бюджета. Но стадион заполняется в среднем только на четверть, а в 2019 году «Рубину» и вовсе предстоит съехать с «Казань Арены» на древний и продуваемый всеми ветрами «Центральный». Проведение чемпионата мира по рабочим профессиям, знаете ли, важнее. Еще и газон наверняка испортят. Такая судьба у футбола в Казани, но Курбан Бердыев не унывает и предпочитает решать вопросы по мере их поступления. Зимой команду ждет переформатирование, уже есть и новички, и потери. О них и поговорим.

Потери 

Федор Кудряшов (Россия, 31 год) 
В сезоне 2018/19 за «Рубин»: 10 матчей (779 минут) 
Трансфер: стал свободным агентом.

Кудряшов – пока единственный футболист, который официально покинул «Рубин» этой зимой. Федор ушел в свободные агенты, новый клуб он пока не нашел, среди мелькавших в прессе вариантов – «Краснодар» и «Фенербахче». Нужно сказать, что из-за травм Кудряшов фактически не являлся основным защитником «Рубина» в первой части сезона. Конечно, он выходил на поле, когда был здоров, но принял участие всего лишь в половине официальных встреч, то есть команда привыкла обходиться без него. Федор входил в четверку самых высокооплачиваемых игроков «Рубина» наравне с Джанаевым, Гранатом и Азмуном (оклад около 1.5 миллионов евро). Понятно, что с Кудряшовым пришлось расстаться не из-за неудовлетворенности его игровыми качествами, а по той причине, что защитник слишком дорого обходился «Рубину» в его нынешнем положении.

Кто еще покинет «Рубин»? Очевидно, следующий кандидат «на выход» - Сослан Джанаев. Вратарь даже не полетел с командой на первый сбор, его дни в Казани сочтены. Опять же, «Рубин» не испытывает страха остаться с дыркой от бублика в воротах, распрощавшись с Джанаевым. Виталий Витальевич Кафанов подготовил отличную замену: Иван Коновалов был основным вратарем «Рубина» в первой части сезона, в то время как Джанаев не играл с середины августа. Действительно нет смысла держать высокооплачиваемого голкипера, раз уже выросла достойная смена. Как нет смысла продолжать сотрудничество с испанским защитником Чико, который не вписался в коллектив. От него однозначно нужно избавляться. 

Кстати, еще один вратарь может покинуть «Рубин» зимой. Егор Бабурин выступает за казанцев на правах аренды из «Зенита», а если питерцев покинет Юрий Лодыгин, они попытаются вернуть воспитанника на позицию дублера Андрея Лунева. Если же говорить об игроках, на которых «Рубин» может заработать, то здесь в топе две фамилии. Во-первых, Сердар Азмун, забивший на Кубке Азии-2019 уже три гола, во-вторых, полузащитник Игорь Коновалов. Молодым хавбеком интересуется «Зенит», которому нужны бойцы в центр поля, особенно, если уйдет Паредес. Азмун – самый известный по мировым меркам футболист «Рубина», «Трансфермаркт» оценивает иранца в 9.5 млн евро. На Сердара может быть спрос и в РПЛ, и за пределами нашего чемпионата. 

Приобретения  

Зураб Давиташвили (Грузия, 17 лет)
Трансфер: из «Локомотива» (Тбилиси) как свободный агент.

Талантливый футболист, на счету которого есть голы в чемпионате Грузии и на Евро (U19), достался «Рубину» бесплатно. Давиташвили – атакующий полузащитник, но может сыграть и непосредственно в линии атаки. Собственно, Курбан Бердыев в своих схемах отводит Зурабу позицию одного из двух нападающих. Это, конечно, трансфер на перспективу, однако Давиташвили принимает участие в контрольных матчах «Рубина» на сборах, так что, возможно, увидим его дебют в РПЛ уже весной. 

Владислав Пантелеев (Россия, 22 года)
Трансфер: из «Спартака-2».

Точная сумма трансфера неизвестна, но вряд ли речь идет о больших деньгах. Со слов Олега Кононова известно, что в соглашении с «Рубином» есть пункт о первоочередном обратном выкупе прав на воспитанника. Владислав перерос «Спартак-2», но не получил шанса в главной команде, в ФНЛ запомнился эффективным исполнением штрафных и дальними ударами. В контрольном матче за новую команду уже отметился фирменным голом. Минусы Пантелеева – невысокая скорость, но, глядишь, Курбан Бердыев придумает для хавбека идеальную роль. Владиславу нужно цепляться за шанс и закрепляться на уровне РПЛ, с мотивацией у этого футболиста точно не будет проблем.

Кого еще может пригласить «Рубин»? На просмотре в «Рубине» Башкиров, который в первой части сезона выступал за «Крылья Советов», но зимой покинул самарский клуб. Евгений – это еще один игрок центра поля, у него высокий футбольный интеллект, но техническая одаренность не столь впечатляющая. Первоочередная задача Башкирова – проявить себя с лучшей стороны и продлить свое знакомство с Бердыевым. Если не будет потерь, состав «Рубина» можно считать укомплектованным, разве что Курбан Бердыев присмотрит еще одного защитника – недорогого или на вырост, учитывая уход Кудряшова и отношения с Чико.  

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   280 / 741
вчера в 20:32
Печально в этой ситуации то, что «Рубин» не может рассчитывать на поддержку своих болельщиков: если бы «Казань Арена» забивалась в каждом матче, получилась бы солидная подпитка клубного бюджета.
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Футбольный клуб казанцам не нужен. Если бы не вливания Газпрома в виде явных переплат за купленных игроков, то загнулся бы давно. Не прикрывают потому, что нужен тем, кто отмывает там неправедную деньгу или крадёт её из республиканской казны: тут услуги КББ неоценимы.
Аксинья
Аксинья
   48 / 741
вчера в 19:57
А зачем у Феди Кудряшова почти десяток лет оттяпали - так он до пенсии точно не дотянет или думаете кто-нибудь из покупателей клюнет на это...
Absinthe3
Absinthe3
   543 / 741
вчера в 19:53
Абсолютно лучший тренер за все существование РПЛ! да и в ближайшем будущем пока не видно, кто из молодых сможет превзойти КББ. Я ставил на Семака, но, увы, он решил за деньги угробить себя в Зените.
Dominators
Dominators ответил Jum13
   223 / 741
вчера в 17:47
К. Бердыев, "Минеке тартыш"
Нет - денег ек ..
Казанский
Казанский
   5 / 741
вчера в 17:27
Нормальный вектор на выращивание молодых талантов и своих воспитанников с последующими продажами
Казанский
Казанский ответил Robinson
   5 / 741
вчера в 17:06
А от Бердыева не хотят избавится? Его зарплата ещё более чем у других нагружает бюджет, а результата нет.
Ты знаешь зарплату Бердыева в Рубине?))
Аксинья
Аксинья ответил ElaineCassidy
   48 / 741
вчера в 16:59
Курбан Бекиевич один из самых успешных тренеров на клубном уровне РФПЛ, он обязательно достигнет очередных успехов с Рубином.
Лучший тренер и лучший аферист - этакий Двуликий Янус...
Alejandro Domínguez
Alejandro Domínguez ответил Robinson
   392 / 741
вчера в 16:42
А от Бердыева не хотят избавится? Его зарплата ещё более чем у других нагружает бюджет, а результата нет.
лучшие времена рубина были именно при бердыеве...
ElaineCassidy
ElaineCassidy
   390 / 741
вчера в 16:30
Курбан Бекиевич один из самых успешных тренеров на клубном уровне РФПЛ, он обязательно достигнет очередных успехов с Рубином.
Robinson
Robinson
   481 / 741
вчера в 16:30
А от Бердыева не хотят избавится? Его зарплата ещё более чем у других нагружает бюджет, а результата нет.
Аксинья
Аксинья
   48 / 741
вчера в 16:05
Раз уж КББ перешел на свинину значит дела в Рубине на самом деле плохи...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   106 / 741
вчера в 16:00
Бердыев 0 !!!!!
Jum13
Jum13
   29 / 741
вчера в 15:47
К. Бердыев, "Минеке тартыш"
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