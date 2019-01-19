Анчелотти: «„Наполи“ стал идеальным решением для меня»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал о том, как принял предложение неаполитанского клуба.

Я держал свой переезд в Неаполь в секрете до самой последней минуты, поскольку Де Лаурентис глубоко погряз в переговорах с Маурицио Сарри. Я не собирался вмешиваться. Меня спросили, можно ли на меня рассчитывать, и я ответил «да».

В тот период реальные предложения у меня были только от сборной Италии и «Наполи». Я хотел вернуться к ежедневной тренерской работе, так что «Наполи» стал идеальным решением для меня.