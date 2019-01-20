Моуриньо: «Это правда, что я прятался в бельевом ящике от инспекторов УЕФА»

20 января 2019, 12:57

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо признался, что прятался в ящике для грязного белья в 2005 году. Это было во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Специалист был дисквалифицирован на этот поединок. Он мог находиться только в вип-ложе, но на стадионе его в этот день не обнаружили.

Да, это правда. Уже не помню, как мне в голову пришла эта идея. Мне нужно было находиться рядом с игроками, что я и сделал. Матч начинался вечером, а я пришел в раздевалку днем. Проблема была в том, как выйти незамеченным из раздевалки. Я спрятался в ящике, а наш администратор Стюарт вынес этот ящик, приоткрыв крышку, чтобы я смог дышать. Впрочем, за Стюартом пошли сотрудники УЕФА и ему пришлось закрыть ящик. Я чуть не задохнулся!

В тот день лондонцы победили 4:2 и прошли в следующий раунд. На данный момент португалец находится в поисках работы.