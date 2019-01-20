Тухель: «Не думаю, что я когда-нибудь видел подобный матч»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о победе над «Генгамом» в матче 21-го тура чемпионата Франции.
Не думаю, что я когда-нибудь видел подобное — девять голов в домашнем чемпионате! Мы играли с большим желанием забить. Во втором тайме команда смогла улучить свою атакующую игру. У нас было много шансов. Мы делали все просто, но быстро и решительно. Мы довольны результатом и очень счастливы.
даже игроки барсы признали, что судья их затащил, но глорам по всему миру на это плевать)
даже игроки барсы признали, что судья их затащил, но глорам по всему миру на это плевать)