Тухель: «Не думаю, что я когда-нибудь видел подобный матч»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о победе над «Генгамом» в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Не думаю, что я когда-нибудь видел подобное — девять голов в домашнем чемпионате! Мы играли с большим желанием забить. Во втором тайме команда смогла улучить свою атакующую игру. У нас было много шансов. Мы делали все просто, но быстро и решительно. Мы довольны результатом и очень счастливы.