В «Дженоа» сообщили, что Пёнтек может перейти в «Милан» в течение 48 часов

Спортивный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти рассказал, что клуб в ближайшее время проведет переговоры с «Миланом» по нападающему «грифонов» Кшыштофу Пёнтеку. Поляк должен будет заменить Гонсало Игуаина, который уйдет в «Челси».

Сегодня мы играем с «Миланом», а переговоры во время матча - не лучшая затея. Мы встретимся после поединка и обсудим трансфер Пёнтека. Следующие 48 часов будут решающими. Может ли Кшыштоф добиться успеха в «Милане»? Надеюсь, он будет успешен в любом клубе, будь то «Милан» или «Дженоа». Фанаты расстроены? Это футбол.