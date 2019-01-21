«Тоттенхэм» хочет подписать Энди Кэрролла

21 января 2019, 13:36

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла из-за критической ситуации в атаке «шпор», которая сложилась в последнее время.

Форвард лондонцев Харри Кейн выбыл из-за травмы до марта, хавбек Деле Алли также рискует пропустить много времени из-за повреждения подколенного сухожилия, а Хын-Мин Сон отправился на Кубок Азии и может пропустить до 5 матчей «Тоттенхэма», если сборная Южной Кореи дойдет до финала.

В связи с этим клуб планирует купить Кэрролла, трансфер которого обойдется всего в 2 млн фунтов.