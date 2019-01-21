«Тоттенхэм» хочет подписать Энди Кэрролла

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с покупкой нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла из-за критической ситуации в атаке «шпор», которая сложилась в последнее время.
Форвард лондонцев Харри Кейн выбыл из-за травмы до марта, хавбек Деле Алли также рискует пропустить много времени из-за повреждения подколенного сухожилия, а Хын-Мин Сон отправился на Кубок Азии и может пропустить до 5 матчей «Тоттенхэма», если сборная Южной Кореи дойдет до финала.
В связи с этим клуб планирует купить Кэрролла, трансфер которого обойдется всего в 2 млн фунтов.
30-летний Кэрролл в этом сезоне не забил ни одного гола в 9 матчах АПЛ.
В общем с нынешними потерями очень трудно будет и в 4 удержаться.
В общем с нынешними потерями очень трудно будет и в 4 удержаться.
Энди ничем не хуже хари. Это нападающие одного типа и уровня.
Энди ничем не хуже хари. Это нападающие одного типа и уровня.
Паническая покупка!
Но это утка скорее всего)
Паническая покупка!
Но это утка скорее всего)