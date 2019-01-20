Мозес может продолжить карьеру в Турции

20 января 2019, 23:46

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес может переехать в Турцию. Футболистом интересуется «Фенербахче». Совсем недавно главным претендентом на Мозеса считался «Кристал Пэлас».

Мозес в текущем сезоне принял участие всего в двух матчах чемпионата Англии.