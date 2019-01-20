«Рома» и «Интер» следят за Сапатой

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата своей результативностью (14 голов в 8 матчах) привлек внимание «Ромы» и «Интера».
Кажется, что больше в форварде нуждаются римляне, чьи нападающие Эдин Джеко и Патрик Шик пока далеки от своей лучшей формы.
За 27-летнего игрока покупателю придется выложить 40 млн евро.
То есть один гол Икарди с игры за последние 8 матчей - норма? И 4 гола "Интера" в последних 6-ти матчах?)
Впрочем, что я говорю, для этого.. кхм-кхм... клуба, если его так можно назвать, или, скорее, проекта это вполне норма, если не привлекать подрядчиков со свистком)
То есть один гол Икарди с игры за последние 8 матчей - норма? И 4 гола "Интера" в последних 6-ти матчах?)
Впрочем, что я говорю, для этого.. кхм-кхм... клуба, если его так можно назвать, или, скорее, проекта это вполне норма, если не привлекать подрядчиков со свистком)