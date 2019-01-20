«Рома» и «Интер» следят за Сапатой

20 января 2019, 22:07

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата своей результативностью (14 голов в 8 матчах) привлек внимание «Ромы» и «Интера».

Кажется, что больше в форварде нуждаются римляне, чьи нападающие Эдин Джеко и Патрик Шик пока далеки от своей лучшей формы.

За 27-летнего игрока покупателю придется выложить 40 млн евро.