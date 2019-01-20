«Барселона» приобретет 16-летнего таланта из «Сошо»

20 января 2019, 20:44

«Барселона» летом намерена подписать 16-летнего полузащитника «Сошо» Люсьена Агуме.

Агуме стал самым молодым дебютантом в истории «Сошо». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года, однако это не профессиональное соглашение. Французский клуб уже предложил хавбеку договор, имеющий юридическую силу. Если Агуме его подпишет, «Барселоне» игрок обойдется дороже, однако это всё равно не помешает каталонцам осуществить данный трансфер в июне.

Агуме выступает за юношескую сборную Франции, но он также может представлять и национальную команду Камеруна.

Напомним, что каталонцы также интересуются экс-форвардом «Вильярреала».