Мак: «Я бы предпочел сыграть с зарубежными соперниками в Катаре»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился ожиданиями от товарищеского турнира в Катаре, где также сыграют «Локомотив», «Ростов» и «Спартак».

Впервые буду принимать участие в чем-то подобном, когда в товарищеском турнире на сборах сыграют клубы из одной страны. Немного необычно, что мы встретимся с прямыми конкурентами по чемпионату. С другой стороны, статус турнира — товарищеский, так что по ходу сезона все будет совсем по-другому.



Я бы предпочел сыграть с зарубежными командами. Немного странно, как я уже сказал, что прямые конкуренты тренируются рядом, будут играть друг против друга, живут в одном отеле (в той же гостинице остановился «Ростов», — прим. ред.). В моей карьере такое впервые. Надо принять это и посмотреть, как все пройдет.