«Бернли» объявил о заключении нового долгосрочного контракта со своим воспитанником Дуайтом Макнилом. Договор рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления.

19-летний нападающий в этом сезоне провел 6 матчей в АПЛ , забил один гол и отдал одну результативную передачу.

BREAKING NEWS: McNeil in for the long haul. https://t.co/RmWJJcMofy