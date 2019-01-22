Зе Луиш и Селихов вернулись в общую группу «Спартака»

«Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона в Катаре.
Сегодня утром «красно-белые» вышли на тренировку. К занятиям в общей группе вместе с остальной командой приступили вратарь Александр Селихов и нападающий Зе Луиш.
Сегодняшнюю тренировку команды посетил и исполняющий обязанности генерального директора клуба, вице-президент Наиль Измайлов.
Ждем обоих в следующем матче - должны поднабрать форму.
Максименко конечно тащит пенальти, но и ему сменщик нужен, тем более на сборах.
Ждем обоих в следующем матче - должны поднабрать форму.
Максименко конечно тащит пенальти, но и ему сменщик нужен, тем более на сборах.