Чалов продлил контракт с ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что клуб продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года.
Чалов — воспитанник ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за клуб в 73 матчах, в которых забил 24 гола.
Кто и во что играет в вашем зоопарке, мне не ведомо.
Кто и во что играет в вашем зоопарке, мне не ведомо.
А на счет хряков - стыдно Анатолий. Я Вас лично кабылой не называл.
А на счет хряков - стыдно Анатолий. Я Вас лично кабылой не называл.
Русскую словесность нам преподавали в тех вузе еще в начале 90х, наверное не до конца освоил каюсь.
Русскую словесность нам преподавали в тех вузе еще в начале 90х, наверное не до конца освоил каюсь.