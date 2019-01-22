Чалов продлил контракт с ЦСКА

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 73’ Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 66’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 2:0 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 30’ Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Чалов продлил контракт с ЦСКА

22 января 2019, 12:37

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что клуб продлил контракт с нападающим Фёдором Чаловым

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2022 года. 

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основную команду Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за клуб в 73 матчах, в которых забил 24 гола.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил RIR68
   319 / 808
23 января в 07:42
Ты будешь смотреть/решать чтоли?))))
pomor45
pomor45
   141 / 808
22 января в 23:00
Клуб продлил с Чаловым контракт,а не наоборот, как заголовок гласит. Он ещё жидковат, чтобы клубу условия ставить.
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   141 / 808
22 января в 22:57
А ты к сожалению без чувства юмора и понимаешь все буквально. В нашем жестком мире без юмора нельзя. И не забывай, что футбол это игра, а не война,а в игре всегда должно быть место шутке. Согласен, что шутка может быть неудачной, но она все равно остается шуткой. Не принимай на свой счет и тебе будет проще жить. Удачи!
Ничто так не отражает уровень развития человека, как его шутки.
Petr Makovenko
Petr Makovenko
22 января в 21:02
Праильно ему еще рановато уходить на повышение. Вот за сборную и в Евро кубках наведет шороху ТОГДА и уходить
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   44 / 808
22 января в 20:15
чалов увидел как провалил свою карьеру галавеша и решил остаться в недоклупе, хотя бы лавочку полировать.
Sergey Z
Sergey Z
   109 / 808
22 января в 19:03
Хорошая новость!!!
RIR68
RIR68
   28 / 808
22 января в 18:46
от добра добра не ищут. было бы удивительно, если б не подписал. поиграет годика три, а там посмотрим, продлевать, продавать.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   63 / 808
22 января в 18:33
Ещёбы не продлил!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
22 января в 18:07
Удачи Феде в конюшне!
Novograd
Novograd
   481 / 808
22 января в 17:58
чадов аххахаха кто такое
SHMEL
SHMEL
   58 / 808
22 января в 17:42
Отличная новость!С Федей мы ещё не раз станем чемпионами!
Санчо Панса
Санчо Панса
   104 / 808
22 января в 17:39
Что вполне логично! Это уже приятная традиция, когда воспитанники ЦСКА остаются в родном клубе, в отличие от тех же пупсиков) Успехов Феде, голов и побед вместе с армейцами Москвы!
борька
борька
   151 / 808
22 января в 17:38
Верный курс,умные люди тобой управляют!,
25процентный клоун
25процентный клоун ответил VIPded
   7 / 808
22 января в 17:34
3 млн зарплата и 5 млн подписные))
alexando1974
alexando1974
   372 / 808
22 января в 16:29
вот и молодец! ещо поиграть нужно пару тройку лет за родной клуб чтобы куда то уезжать.
mugik1973
mugik1973 ответил форева
   217 / 808
22 января в 16:24
Твое слово 8 марта
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   27 / 808
22 января в 16:01
Извини, не знал. У нас как то в футбол играли всегда ЛЮДИ!!! Кто и во что играет в вашем зоопарке, мне не ведомо.
А ты к сожалению без чувства юмора и понимаешь все буквально. В нашем жестком мире без юмора нельзя. И не забывай, что футбол это игра, а не война,а в игре всегда должно быть место шутке. Согласен, что шутка может быть неудачной, но она все равно остается шуткой. Не принимай на свой счет и тебе будет проще жить. Удачи!
МКС
МКС ответил Ваня лучший
   30 / 808
22 января в 15:49
Поясни мне, а за что стыдно? В футбол играют особи мужского пола , значит, не свиньи, а хряки. И , следовательно, их фаны тоже хряки. В футбол играют кони, или жеребцы, т.е. особи мужского пола. значит и их фаны кони. А особи женского пола ( свиньи и кобылы) в футбол не играют. Поэтому все логично.
Извини, не знал. У нас как то в футбол играли всегда ЛЮДИ!!!

Кто и во что играет в вашем зоопарке, мне не ведомо.
Великолепный
Великолепный
   45 / 808
22 января в 15:48
Поздравляю Федора с продлением контракта с ЦСКА!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   27 / 808
22 января в 15:46
А вот ты о чем. Новости действительно испАганили. Я ж не виноват, что в вашем стане пОгани больше чем нормальных людей. А на счет хряков - стыдно Анатолий. Я Вас лично кабылой не называл.
Поясни мне, а за что стыдно? В футбол играют особи мужского пола , значит, не свиньи, а хряки. И , следовательно, их фаны тоже хряки. В футбол играют кони, или жеребцы, т.е. особи мужского пола. значит и их фаны кони. А особи женского пола ( свиньи и кобылы) в футбол не играют. Поэтому все логично.
форева
форева ответил spartach n1
   315 / 808
22 января в 15:13
Худощавые Подростки обнажающиеся на матчах абривиатуры в восторге,все полтора землекопа ))
Жирные пенсионеры с пятачками кутающиеся в кальсоны в трауре?))
форева
форева ответил mugik1973
   315 / 808
22 января в 15:12
Вынужден был подписать, так как Гинер паспорт не отдает
Вот это шутка!!! Юмор - это твоё !)))))
la_masia
la_masia ответил Leha-ha50
   33 / 808
22 января в 15:07
Это радует. Жаль, что только на три года, но похоже парень грезит Европой. Будем понаблюдать!!! Главное - без травм!!!
Чем раньше он уедет в Европу, тем лучше будет для всех, если попадет к хорошему тренеру, может что-то и вырастет.
МКС
МКС ответил Ваня лучший
   30 / 808
22 января в 15:02
Пообщаемся когда ты русский язык освоишь. Исправь три грубых орфографических ошибки в своей фразе. Стыдно мальчик, уже наверное 9 классов закончил, а пишешь с такими ошибками. А может хряки все так?
А вот ты о чем. Новости действительно испАганили. Я ж не виноват, что в вашем стане пОгани больше чем нормальных людей.

А на счет хряков - стыдно Анатолий. Я Вас лично кабылой не называл.
МКС
МКС ответил Ваня лучший
   30 / 808
22 января в 14:58
Пообщаемся когда ты русский язык освоишь. Исправь три грубых орфографических ошибки в своей фразе. Стыдно мальчик, уже наверное 9 классов закончил, а пишешь с такими ошибками. А может хряки все так?
Может жряки и все так, Толик, а кабылки твои не так?

Русскую словесность нам преподавали в тех вузе еще в начале 90х, наверное не до конца освоил каюсь.
mugik1973
mugik1973
   217 / 808
22 января в 14:57
Вынужден был подписать, так как Гинер паспорт не отдает
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   27 / 808
22 января в 14:55
Да че там после вас делать то.? Все новости везде загадили. Как еще матч в карьере не испаганили удивительно.
Пообщаемся когда ты русский язык освоишь. Исправь три грубых орфографических ошибки в своей фразе. Стыдно мальчик, уже наверное 9 классов закончил, а пишешь с такими ошибками. А может хряки все так?
МКС
МКС ответил Ваня лучший
   30 / 808
22 января в 14:51
Что ты такой пустяк комментируешь ? На ЭМ сообщили, что Глушаков переходит в Барселону, а ты всякую ерунду обсуждаешь. Срочно туда.
Да че там после вас делать то.? Все новости везде загадили. Как еще матч в карьере не испаганили удивительно.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   27 / 808
22 января в 14:49
Славная замена Головину в Монако подрастает.
Что ты такой пустяк комментируешь ? На ЭМ сообщили, что Глушаков переходит в Барселону, а ты всякую ерунду обсуждаешь. Срочно туда.
ОПС
ОПС
   134 / 808
22 января в 14:49
Хороший пацан. Только бы не звезданулся
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