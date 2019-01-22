Миронов: «Наверное, это один из самых красивых голов в моей карьере»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миронов, забивший красивый гол «Зениту» в игре Кубка «Матч Премьер», прокомментировал победу своей команды (3:1).

Баринов отобрал мяч в центре поля, сделал передачу мне, а я отдал Тугареву вразрез. Сёмин перед матчем дал установку вбегать в штрафную. Рома отпасовал мне, я решился пробить и попал, хотя Баринов кричал, что можно пропустить. Наверное, это один из самых красивых голов в моей карьере. Ребята сказали - красавец и зверь.

Я привык играть в центре - именно на эту позицию и ставит тренер. Молодым доверяют и выпускают на поле. Сёмин подбадривает, говорит, что нужно делать, что не нужно. Уровень здесь совсем другой - всё нужно делать быстрее. Помогают старшие ребята. Слушаю подсказки Тарасова и Баринова. Морально я готов выходить в старте.