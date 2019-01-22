Мусаев: «Для концовки первого сбора „Краснодар“ выглядел хорошо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Базеля» в последнем товарищеском матче.

Удовлетворен первым таймом. Хороший был прессинг, действовали активно на половине поля соперника, заставляли его ошибаться. Расстраивает, что мы плохо распорядились своими моментами. Считаю, что для концовки первого сбора „Краснодар“ выглядел хорошо.

Во втором тайме сделали ряд замен, ребятам не хватило сыгранности. Пропустили два мяча, которые сами себе придумали. Но руки не опустили и могли забить. Главный итог — у нас нет травмированных, ребята выполнили тот объем работы, который был необходим.