Жирков: «Для первой игры нормально»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал свое появление на футбольном поле впервые за последние полгода.

Жирков принял участие в товарищеском матче против «Локомотива».

Очень волновался насчёт ноги, но вроде бы всё хорошо. Есть ещё некоторые болевые ощущения, но для первой игры нормально. Пока не готов сказать, сколько времени готов проводить на поле. Насчёт игр — посмотрим, пока что я тренируюсь и не пропускаю ни одного занятия.

Травма немножко усугубилась. Получил её во время матча с испанцами, а затем в отпуске сделал обычный шаг и она усугубилась. Могла быть ещё одна операция, но врач, который проводил обследование, сказал, что в моём случае операция не нужна.

Могу ли успокоить болельщиков, что не завершаю карьеру? Пока не могу ничего сказать, посмотрим в ближайших играх, как буду тренироваться, как буду себя чувствовать. Не дай бог рецидив, всё может быть.