Семак: «Людям, которые выставили переписку Кокорина, должно быть стыдно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал опубликованную переписку Александра Кокорина с одним из фанатов. В письме футболист назвал осуждающих его людей «стадом баранов».

Люди, которые это выставляют, им должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить. Если человек сказал в сердцах какое-то мнение, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, это не нужно было доносить ради поднятия своего авторитета.

Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что к людям он относится нормально. Ошибки допускают все. Мы хотим, чтобы его отпустили. Чтобы он тренировался с нами. Но предполагать сейчас что-то сложно.