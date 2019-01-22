Семак: «Людям, которые выставили переписку Кокорина, должно быть стыдно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал опубликованную переписку Александра Кокорина с одним из фанатов. В письме футболист назвал осуждающих его людей «стадом баранов».
Люди, которые это выставляют, им должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить. Если человек сказал в сердцах какое-то мнение, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, это не нужно было доносить ради поднятия своего авторитета.
Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что к людям он относится нормально. Ошибки допускают все. Мы хотим, чтобы его отпустили. Чтобы он тренировался с нами. Но предполагать сейчас что-то сложно.
Первый раз в Кафе, а второй раз на улице когда били водителя ведущей...он видимо тоже сам нарвался.
И в Сапсане видимо пассажиры орали, а вину повесили на Сашу...
Первый раз в Кафе, а второй раз на улице когда били водителя ведущей...он видимо тоже сам нарвался.
И в Сапсане видимо пассажиры орали, а вину повесили на Сашу...
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у де Билла Кокорина мозгов как не было, так и нет.
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у де Билла Кокорина мозгов как не было, так и нет.
а всем остальным-прочим должно быть стыдно !
а всем остальным-прочим должно быть стыдно !
А теперь представь сидишь ты со своей семьей в кафе, а к тебе подходит Саша и машет руками, стулом...перед твоим лицом, лицом твоих родителей, твоих детей...ты по-прежнему считаешь что Саша раскаялся и Саша больше не будет? Ты бы простил?
Простил бы за деньги? А потом всю жизнь жил бы как кто?
Просто Саша думал что он безнаказанный и бабки все зарешают, но попал на такого же человека с деньгами.
Почему Саша баран?! Потому что его друг Мамаев не баран, сидит и помалкивает. Это правильная политика чтобы как-то сохранить репутацию.
А теперь представь сидишь ты со своей семьей в кафе, а к тебе подходит Саша и машет руками, стулом...перед твоим лицом, лицом твоих родителей, твоих детей...ты по-прежнему считаешь что Саша раскаялся и Саша больше не будет? Ты бы простил?
Простил бы за деньги? А потом всю жизнь жил бы как кто?
Просто Саша думал что он безнаказанный и бабки все зарешают, но попал на такого же человека с деньгами.
Почему Саша баран?! Потому что его друг Мамаев не баран, сидит и помалкивает. Это правильная политика чтобы как-то сохранить репутацию.
У нас могу привести конкретный пример, помните как один "баран", который в футболе вообще не разбирается, написал питицую, в которой просил расформировать сборную России по футболу после Евро 2016. И сколько "баранов" подписались, это уму непостижимо!
Вопрос только как это сделать можно было, если игроки уже не находились в сборной. Ага, надо было их опять собрать, а потом расформировать, бред одним словом.
Люди, которые не думают, а подобаются толпе, не вникая в суть дела и называются как "стадо баранов".
У нас могу привести конкретный пример, помните как один "баран", который в футболе вообще не разбирается, написал питицую, в которой просил расформировать сборную России по футболу после Евро 2016. И сколько "баранов" подписались, это уму непостижимо!
Вопрос только как это сделать можно было, если игроки уже не находились в сборной. Ага, надо было их опять собрать, а потом расформировать, бред одним словом.
Люди, которые не думают, а подобаются толпе, не вникая в суть дела и называются как "стадо баранов".
И даже больше, ведь стул-то тоже предназначался кому-то конкретно, конкретно физиономии чиновника Пака. Стыдно было тайну видеозаписи выносить на суд СМИ. В сердцах просто славный Кокоша съездил узкоглазому по чавке. К людям он вообще-то очень хорошо относится.
Ошибки допускают все, да половина из нас толпой водителя до полусмерти избивали. Мы все хотим, чтобы Кокорина отпустили, а Смолову отдали права назад, чтобы он снова под коньячком погонял. Руки прочь от славных российских футболистов!
И даже больше, ведь стул-то тоже предназначался кому-то конкретно, конкретно физиономии чиновника Пака. Стыдно было тайну видеозаписи выносить на суд СМИ. В сердцах просто славный Кокоша съездил узкоглазому по чавке. К людям он вообще-то очень хорошо относится.
Ошибки допускают все, да половина из нас толпой водителя до полусмерти избивали. Мы все хотим, чтобы Кокорина отпустили, а Смолову отдали права назад, чтобы он снова под коньячком погонял. Руки прочь от славных российских футболистов!