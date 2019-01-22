Семак: «Людям, которые выставили переписку Кокорина, должно быть стыдно»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 89’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Семак: «Людям, которые выставили переписку Кокорина, должно быть стыдно»

22 января 2019, 22:22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал опубликованную переписку Александра Кокорина с одним из фанатов. В письме футболист назвал осуждающих его людей «стадом баранов».

Люди, которые это выставляют, им должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить. Если человек сказал в сердцах какое-то мнение, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, это не нужно было доносить ради поднятия своего авторитета.

Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что к людям он относится нормально. Ошибки допускают все. Мы хотим, чтобы его отпустили. Чтобы он тренировался с нами. Но предполагать сейчас что-то сложно.

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Великий Царь
Великий Царь ответил mangoх12
   521 / 808
23 января в 20:03
Ты рассуждаешь как толпа , Пак сам нарвался , да и водитель теле*изды тоже. Факт что не простолюдин какой нибудь который ты описываешь. Вот вы все утрируете если бы .. да если бы. , а есть закон жизни , что в драке обычно оба виноваты .. Если у тебя гос спина и ты часть вертикали то и борзеть можно.. А вот представю что ты бы оказался на месте Саши.. и толпа бы говорила все подряд про тебя лишь бы выставить в свете рецидивистом за табурет..
А ты по ходу дважды свечку держал.
Первый раз в Кафе, а второй раз на улице когда били водителя ведущей...он видимо тоже сам нарвался.
И в Сапсане видимо пассажиры орали, а вину повесили на Сашу...
RIR68
RIR68
   28 / 808
23 января в 15:03
Переписка предназначена кому-то конкретно.
--------------------------------------------------------------
у де Билла Кокорина мозгов как не было, так и нет.
Don trambon
Don trambon
   131 / 808
23 января в 09:43
А мне стыдно за семака.
shu
shu
23 января в 08:57
Как и любой руководитель, гл. тренер должен защищать своего игрока перед всеми. А вот один на один... Может он уже выкупил тот стул и ждёт Кокорина
ОлегV
ОлегV
   701 / 808
23 января в 08:13
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.....
tuman960
tuman960
   180 / 808
23 января в 07:58
Кокорин прав-есть пастухи ,а есть бараны!!Пастух шёлкнул кнутом и бараны заблеяли:"посадить их,казнить"!!!!
Знатог
Знатог ответил Дмитрий Аександров
   423 / 808
23 января в 07:28
Если Семак и вправду так думает, то чем он отличается от Кокорина?
Не отличается. Семак не баран и Кокорин не баран.
Fleischjager
Fleischjager ответил Бильге Октай
   381 / 808
23 января в 07:06
члены как ты выразился едра являются и владельцами и спонсорами зенита . тебе не западло болеть за зенит при таком раскладе ???
тебе не западло жить в России с таким раскладом???
ZaZizu
ZaZizu
   568 / 808
23 января в 07:05
вот Семак сразу видно не баран!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   277 / 808
23 января в 06:42
Семак разочаровал.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   327 / 808
23 января в 06:39
Если Семак и вправду так думает, то чем он отличается от Кокорина?
Василий 50
Василий 50
   199 / 808
23 января в 06:36
Стыдно за что?
112910415
112910415
   41 / 808
23 января в 05:38
людям Зенита чувство стыда не особо присуще
а всем остальным-прочим должно быть стыдно !
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 января в 04:11
Согласен с Богданычем.
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Fleischjager
   205 / 808
23 января в 04:10
представь другую ситуацию вы сидите в кафе а условный ШПАК прислушивается к вашему разговору и подонок услышав что захотел еще и замечания делает слишком много взял на себя ЕДРОСКИЙ урод
члены как ты выразился едра являются и владельцами и спонсорами зенита . тебе не западло болеть за зенит при таком раскладе ???
Шишанутый
Шишанутый
   40 / 808
23 января в 03:31
Правельно Семак сказал! Это баран кто выставляет личные переписки вот таким людям как раз и адресованы слова Кокорина а те кто нормалные люди они и не подумают на себя принемать его фразу. Зря Кокорин им отвечает он наивно верит что это болелщики футбола но не понемает что это могут быть злодеи которые пытаются его спровоцировать. Даже сам Пак ему написать может с целью спровоцировать еще больше.
амурец
амурец
   157 / 808
23 января в 02:48
стыдно должно быть Кокорину, но он туповатый поэтому ему не стыдно
Fleischjager
Fleischjager
   381 / 808
23 января в 02:26
мы с тобой Санек мы с тобой всегда ты не будешь один никогда
Fleischjager
Fleischjager ответил Великий Царь
   381 / 808
23 января в 02:21
Саша - баран! Жаль что им такая же толпа неадекватов не попалась и жбаны не снесли! А теперь представь сидишь ты со своей семьей в кафе, а к тебе подходит Саша и машет руками, стулом...перед твоим лицом, лицом твоих родителей, твоих детей...ты по-прежнему считаешь что Саша раскаялся и Саша больше не будет? Ты бы простил? Простил бы за деньги? А потом всю жизнь жил бы как кто? Просто Саша думал что он безнаказанный и бабки все зарешают, но попал на такого же человека с деньгами. Почему Саша баран?! Потому что его друг Мамаев не баран, сидит и помалкивает. Это правильная политика чтобы как-то сохранить репутацию.
представь другую ситуацию вы сидите в кафе а условный ШПАК прислушивается к вашему разговору и подонок услышав что захотел еще и замечания делает слишком много взял на себя ЕДРОСКИЙ урод
Морозовский
Морозовский ответил mangoх12
   36 / 808
23 января в 00:14
стадо есть стадо , ими рулят Паки и Киселевские СМИ
Не тебе ли Сашок писАл?
mangoх12
mangoх12 ответил Великий Царь
   10 / 808
23 января в 00:06
Саша - баран! Жаль что им такая же толпа неадекватов не попалась и жбаны не снесли! А теперь представь сидишь ты со своей семьей в кафе, а к тебе подходит Саша и машет руками, стулом...перед твоим лицом, лицом твоих родителей, твоих детей...ты по-прежнему считаешь что Саша раскаялся и Саша больше не будет? Ты бы простил? Простил бы за деньги? А потом всю жизнь жил бы как кто? Просто Саша думал что он безнаказанный и бабки все зарешают, но попал на такого же человека с деньгами. Почему Саша баран?! Потому что его друг Мамаев не баран, сидит и помалкивает. Это правильная политика чтобы как-то сохранить репутацию.
Ты рассуждаешь как толпа , Пак сам нарвался , да и водитель теле*изды тоже. Факт что не простолюдин какой нибудь который ты описываешь. Вот вы все утрируете если бы .. да если бы. , а есть закон жизни , что в драке обычно оба виноваты .. Если у тебя гос спина и ты часть вертикали то и борзеть можно.. А вот представю что ты бы оказался на месте Саши.. и толпа бы говорила все подряд про тебя лишь бы выставить в свете рецидивистом за табурет..
Великий Царь
Великий Царь ответил mangoх12
   521 / 808
22 января в 23:49
а ты прям святейший весь из себя , осуждать вы все горазды когда власть да чинуши за спиной
Саша - баран! Жаль что им такая же толпа неадекватов не попалась и жбаны не снесли!
А теперь представь сидишь ты со своей семьей в кафе, а к тебе подходит Саша и машет руками, стулом...перед твоим лицом, лицом твоих родителей, твоих детей...ты по-прежнему считаешь что Саша раскаялся и Саша больше не будет? Ты бы простил?
Простил бы за деньги? А потом всю жизнь жил бы как кто?
Просто Саша думал что он безнаказанный и бабки все зарешают, но попал на такого же человека с деньгами.
Почему Саша баран?! Потому что его друг Мамаев не баран, сидит и помалкивает. Это правильная политика чтобы как-то сохранить репутацию.
mangoх12
mangoх12 ответил Великий Царь
   10 / 808
22 января в 23:39
А головой Саши что рулило? Когда он стулом кафе махал? Или там особо рулить нечему?
а ты прям святейший весь из себя , осуждать вы все горазды когда власть да чинуши за спиной
Великий Царь
Великий Царь ответил mangoх12
   521 / 808
22 января в 23:35
стадо есть стадо , ими рулят Паки и Киселевские СМИ
А головой Саши что рулило? Когда он стулом кафе махал? Или там особо рулить нечему?
a3r3v3
a3r3v3
   224 / 808
22 января в 23:33
За свой базар отвечать надо,а то стоя на карачках и вторую коленку сотрет
mangoх12
mangoх12
   10 / 808
22 января в 23:23
стадо есть стадо , ими рулят Паки и Киселевские СМИ
alexando1974
alexando1974
   372 / 808
22 января в 23:13
просто ненужно было нескем переписываться! чем он думает саша сиди ниже воды тише травы! нет млин на переписку потянуло ну теперь расхлёбывай я не я лошадь немоя)))
Байкал-38.
Байкал-38.
   17 / 808
22 января в 22:56
Да тут даже с Кокориным нельзя не согласиться. Ну, что поделать если есть такой термин как "стадо баранов". Причём это относится ни к национальности и ни к какой то конкретно стране. По всему миру так.
У нас могу привести конкретный пример, помните как один "баран", который в футболе вообще не разбирается, написал питицую, в которой просил расформировать сборную России по футболу после Евро 2016. И сколько "баранов" подписались, это уму непостижимо!
Вопрос только как это сделать можно было, если игроки уже не находились в сборной. Ага, надо было их опять собрать, а потом расформировать, бред одним словом.
Люди, которые не думают, а подобаются толпе, не вникая в суть дела и называются как "стадо баранов".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 808
22 января в 22:45
Хотя, если честно, я не понимаю, зачем Семак портит себе репутацию, хотя куда ее уже портить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   3 / 808
22 января в 22:42
Прав Семак, считаю, во всем прав.

И даже больше, ведь стул-то тоже предназначался кому-то конкретно, конкретно физиономии чиновника Пака. Стыдно было тайну видеозаписи выносить на суд СМИ. В сердцах просто славный Кокоша съездил узкоглазому по чавке. К людям он вообще-то очень хорошо относится.

Ошибки допускают все, да половина из нас толпой водителя до полусмерти избивали. Мы все хотим, чтобы Кокорина отпустили, а Смолову отдали права назад, чтобы он снова под коньячком погонял. Руки прочь от славных российских футболистов!
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