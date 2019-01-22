Сёмин: «„Локомотив“ провел два разных тайма»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Зенитом» в рамках Кубка «Матч Премьер».

Провели два разных тайма. Первый был качественным и комбинационным. Во втором играли от обороны и провели голевую контратаку. Миронов забил прекрасный мяч. Посмотрели много молодых ребят. Есть информация с кем и как работать дальше.

Кто из молодых зарекомендовал себя лучше всего? Наверное, пара, которая забила гол. Давайте отметим Миронова и Тугарева. Думаю, этот мяч понравился всем.