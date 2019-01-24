«Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Лиги

В рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Лиги «Манчестер Сити» обыграл «Бёртон».
Бартон-апон-Трент, стадион «Пирелли Стэдиум»
«Бёртон Альбион» - «Манчестер Сити» 0:1 (0:1)
Гол: Агуэро 26
«Бёртон Альбион»: Коллинс, МакФадзин, Тернер (Хатчинсон 40), Темплетон, Куинн (Фокс 46), МакКрори, Уоллес, Харнесс, Акинс, Бойс (Дэниел 77), Миллер
Главный тренер: Клаф Найджел.
«Манчестер Сити»: Мурич, Данило, Сандлер, Гарсия, Зинченко (Нмеча Феликс 67), Делф, Фоден, Де Брюйне (Менди 63), Марез, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 62), Поведа
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
Судья: Фрэнд Кевин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Бертон» со счетом 9:0.
В финале «горожане» встретятся с победителем пары «Челси» - «Тоттенхэм».
Отличный игрок!!!
Отличный игрок!!!