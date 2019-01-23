Московское «Динамо» переиграло одноименный клуб из Бухареста

Московское «Динамо» обыграло одноименный клуб из Бухареста в рамках товарищеского матча.
«Динамо» (Бухарест) - «Динамо» (Москва) 0:2 (0:1)
Голы: Марков 38, Лацевич 48
«Динамо» (Москва): Лещук (Шунин 46), Евгеньев, Липовой (Черных 46), Шуньич (Козлов 46), Грулев (Жоаозиньо 46), Кардосу (Терехов 46), Москвичев (Тетте 46), Соснин (Морозов 46), Школик (Юсупов 46), Марков (Лацевич 46), Панченко (Луценко 46).
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.
18 января москвичи обыграли «Погонь».
Удачи им в чемпионате России!
Удачи им в чемпионате России!
Почему именно о Динамо М новости ?
Исправьте однобокость .... :)
Почему именно о Динамо М новости ?
Исправьте однобокость .... :)