Тульский «Арсенал» обыграл «Ягеллонию»

Тульский «Арсенал» обыграл польскую «Ягеллонию» в рамках товарищеского матча.
«Арсенал» - «Ягеллония» 2:1 (0:0)
Голы: Берхамов 64, Герах 83 (автогол) - Климала 76
«Арсенал» (Тула): Левашов (Шамов 46), Комбаров (Хагуш 46), Беляев, Альварес (Володько 46), Григалава (Денисов 46), Костадинов (Берхамов 46; Макаров 75), Мохаммед, Горбатенко (Аджоев 46), Бакаев (Лесовой 57), Кангва (Мирзов 57), Джорджевич (Ожегович 46).
Главный тренер: Игорь Черевченко.
19 января «Арсенал» сыграл вничью с «Пакшем».
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Молотки!
Спасибо , могли бы и раньше новость опубликовать
Спасибо , могли бы и раньше новость опубликовать