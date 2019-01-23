«Порту» обыграл «Бенфику» в Кубке Лиги

«Порту» одержал победу над «Бенфикой» в полуфинале Кубка Лиги и вышел в финал турнира.
Отметим, что в составе «Порту» весь матч провел новичок команды Пепе.
«Бенфика» - «Порту» 1:3 (1:2)
Голы: Рафа Силва 31 - Браими 24, Марега 35, Фернандо 86
«Бенфика»: Свилар, Алмейда (Сальвио 83), Гримальдо, Диаш, Жардел, Самарис, Пицци (Кастильо 72), Габриэл (Фернандеш 60), Силва, Сеферович, Секейра.
Главный тренер: Бруну Лаже.
«Порту»: Вана, Милитао, Теллес, Фелипе, Пепе, Эррера, Торрес, Браими (Фернандо 77), Перейра (Тикиньо 60), Марега, Корона (Кошта 65).
Главный тренер: Сержиу Косейсау.
Предупреждения: Теллес 12, Сеферович 45+1, Жардел 55, Феррейра Коэльо Перейра 57, Жедсон 64, Фелипе 71, Тикиньо 90+2
Судья: Каршул Шистра.
Как он нужен Реалу!!!
Как он нужен Реалу!!!