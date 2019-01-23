«Валенсия» уступила «Хетафе» в первом матче Кубка Испании

«Валенсия» проиграла «Хетафе» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 30 января.
Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес
«Хетафе» - «Валенсия» 1:0 (0:0)
Гол: Молина 77
«Хетафе»: Чичисола, Антунеш (Фулкье 58), Б. Гонсалес, Джене, Кабрера, Суарес, Арамбарри, Максимович, Портильо (Кристофоро 83), Родригес (Молина 68), Хайме.
Главный тренер: Бордалас Хосе.
«Валенсия»: Хауме, Везу (Пиччини 64), Диахаби, Паулиста, Тони Лато, Васс, Парехо, Ли Канджин, Гамейро (Черышев 67), Мина (Родриго 46), Торрес.
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Везу 54, Б. Гонсалес 59, Арамбарри 63, Васс 65, Хауме 69, Хайме 69, Черышев 73, Тони Лато 90+1.
Судья: Мансано Хесус Хиль.
В другом четвертьфинальном поединке между собой сыграют «Барселона» и «Севилья». Матч состоится 23 января в 23:30 мск. Ранее стала известна заявка «сине-гранатовых» на кубковую игру.