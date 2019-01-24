Тухель: «Неймар заплакал потому, что опять травмировал ту же ногу»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подтвердил информацию о том, что нападающий команды Неймар получил травму в матче Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).

Почему Неймар плакал? Он обеспокоен тем, что это та же самая нога в том же самом месте.

Новостей пока нет, он в больнице. Буду ждать информации от врача.