Тухель: «Неймар заплакал потому, что опять травмировал ту же ногу»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подтвердил информацию о том, что нападающий команды Неймар получил травму в матче Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).
Почему Неймар плакал? Он обеспокоен тем, что это та же самая нога в том же самом месте.
Новостей пока нет, он в больнице. Буду ждать информации от врача.
Напомним, в феврале прошлого года Неймар получил травму, которая вывела его из строя на три месяца.
Нормально Барса от ранозвезданутого избавилась.
Нормально Барса от ранозвезданутого избавилась.