Деле Алли выбыл из расположения «Тоттенхэма» до марта

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 90’ Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
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сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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Деле Алли выбыл из расположения «Тоттенхэма» до марта

22 января 2019, 20:54

Еще один ключевой игрок «Тоттенхэма» получил серьезную травму. Полузащитник Деле Алли повредил подколенное сухожилие в игре против «Фулхэма».

Пресс-служба «шпор» сообщила, что потребуются дополнительные обследования, но игрок вернется на поле не раньше марта.

Ранее до марта выбыл нападающий Харри Кейн.

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Источник: Неймар не вернется на поле до конца марта
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Все комментарии
neverwin
neverwin
   477 / 808
23 января в 16:16
Здоровья, Алли.
А некоторым смотрю пуканы тут рвёт капитально.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Tott_Hot
   50 / 808
23 января в 15:07
клевета на кого?
на болел Ливерпуля в лицемерии.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Y.N.W.A.
   191 / 808
23 января в 14:51
Ну раз не проехали, тогда слушай. Во-первых, я писал касательно поста о лицемерии. Ведь, ты согласился со своим "братом", когда тот решил, что, когда со стороны болел Ливерпуля идет пост о сочувствии к ттх, то это лицемерие. Правда, это не лицемерие, а, скорее, клевета. Никакой воды, только факты и логический вывод. Я не знаю, с чего ты решил, что я вас обвиняю в том о чем ты подумал, но изначально вся твоя мыслевая конструкция основана на ошибке.
клевета на кого?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Tott_Hot
   50 / 808
23 января в 14:05
Ну раз не проехали, тогда слушай. Во-первых, я писал касательно поста о лицемерии. Ведь, ты согласился со своим "братом", когда тот решил, что, когда со стороны болел Ливерпуля идет пост о сочувствии к ттх, то это лицемерие. Правда, это не лицемерие, а, скорее, клевета. Никакой воды, только факты и логический вывод.
Я не знаю, с чего ты решил, что я вас обвиняю в том о чем ты подумал, но изначально вся твоя мыслевая конструкция основана на ошибке.
Derby County
Derby County ответил Tott_Hot
   684 / 808
23 января в 13:36
аватарка смешная, а ситуация страшная
Ничего не поделаешь!
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Derby County
   191 / 808
23 января в 13:32
Зачётная аватарка!
аватарка смешная, а ситуация страшная
Derby County
Derby County ответил Tott_Hot
   684 / 808
23 января в 13:27
ты мне написал "По себе людей не судите". Ты, как и вся твоя 69братия обвиняете всех шпор в том, что якобы мы злорадствуем вашим травмам. Я ни разу ни кого за этим не ловил и сам в этом не участвовал. Поэтому для меня данные предьявы - вода.
Зачётная аватарка!
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Y.N.W.A.
   191 / 808
23 января в 13:21
Так я тебя не пруфы прошу кидать, а просто назвать что за обвинения. Ладно, проехали.
ты мне написал "По себе людей не судите". Ты, как и вся твоя 69братия обвиняете всех шпор в том, что якобы мы злорадствуем вашим травмам. Я ни разу ни кого за этим не ловил и сам в этом не участвовал. Поэтому для меня данные предьявы - вода.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Tott_Hot
   50 / 808
23 января в 13:11
Так я тебя не пруфы прошу кидать, а просто назвать что за обвинения.
Ладно, проехали.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Y.N.W.A.
   191 / 808
23 января в 13:00
Про какие обвинения?
не заставляй пожалуйста меня искать ы твоих дружков по всему сайту, сам же догадываешься.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Tott_Hot
   50 / 808
23 января в 12:23
Про какие обвинения?
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Y.N.W.A.
   191 / 808
23 января в 12:17
А я за себя и говорю. Тоже никогда не радовался чужим травмам, и никогда в этом не обвинял тех, кто этого не делал (в отличие от ваших). И причем здесь вода? Я когда пишу о том, что сочувствую травмам кого бы то ни было, должен подкреплять это сообщение скрином результатов полиграфического теста?
Я про обвинения в нашу сторону. Никаких фактов, одна вода. Один, как говорится, пукнул, другие повторяют
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
23 января в 12:12
Не везет в этом смысле шпорам...
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Tott_Hot
   50 / 808
23 января в 12:02
А я за себя и говорю. Тоже никогда не радовался чужим травмам, и никогда в этом не обвинял тех, кто этого не делал (в отличие от ваших).
И причем здесь вода? Я когда пишу о том, что сочувствую травмам кого бы то ни было, должен подкреплять это сообщение скрином результатов полиграфического теста?
abramjan
abramjan
   697 / 808
23 января в 10:42
очередная отмазка для бездаря и физрука почетина который за 5 лет тренируя петушатню не завоевал ни одного трофея...ах да тренер месяца апрель 2017 ахахахааа))))
Tott_Hot
Tott_Hot ответил sparxx2
   191 / 808
23 января в 09:58
Ты нашёл на кого внимание обращать. Кроме этого школьника есть ещё одна пара с проблемами - дзвиня и анфиелд зовут осыбей, а остальные вроде по адекватнее.
Да, это из живых. Леха Мартынов, Клопп аут и медведи походу за уроки взялись, мамка наругала)))
Bayern Best
Bayern Best
   89 / 808
23 января в 09:57
Дортмунд такой ТТХ размажет как сладкий "джем".
Inside91
Inside91
   223 / 808
23 января в 08:35
Вот сейчас шпорам аукнется пассивность в летнее ТО
sparxx2
sparxx2 ответил Tott_Hot
   148 / 808
23 января в 08:14
согласен, все такие душки прям, переживают. Один только у них правду говорит, не скрывается)
Ты нашёл на кого внимание обращать. Кроме этого школьника есть ещё одна пара с проблемами - дзвиня и анфиелд зовут осыбей, а остальные вроде по адекватнее.
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
   736 / 808
23 января в 07:38
После матча с МЮ все по вылетали
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Y.N.W.A.
   191 / 808
23 января в 06:22
По себе людей не судите.
Что по себе то? Я выложил конкретный скрин, а у вас одна вода. Ни разу не злорадствовал вашим травмам, за всех отвечать не собираюсь.
КЭТиК
КЭТиК
   129 / 808
23 января в 05:49
Похоже скоро Тоттенхэм посыпется.
cska plus
cska plus
   13 / 808
23 января в 04:08
Жаль конечно, здоровья Деле.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   163 / 808
22 января в 23:46
Столько потерь у Тотема , когда парни в топ 3 и когда нужно прибавить ..с одной стороны очень плохо , но это шанс остальным проявить себя и выстрелить
alexov222
alexov222 ответил Kirill Erokhin
   60 / 808
22 января в 23:31
Здоровья Дели Алли и Харри Кейну, надеюсь их травмы не помешают Ттх попасть в топ 4
Кирил и Клаус,вы что,хотите лишить меня радости хейтить ливерпуль?...я огорчен вашими поступками))
Klaus-S
Klaus-S ответил alexov222
   127 / 808
22 января в 23:28
Ну лично мне Тоттенхэм очень симпатичен. Жаль только что у них болельщики неадекватные. Не все, конечно, но много.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   267 / 808
22 января в 23:00
Здоровья Дели Алли и Харри Кейну, надеюсь их травмы не помешают Ттх попасть в топ 4
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Tott_Hot
   50 / 808
22 января в 22:53
По себе людей не судите.
El Dassory
El Dassory
   719 / 808
22 января в 22:44
Здоровья.
alexov222
alexov222 ответил Tott_Hot
   60 / 808
22 января в 22:37
согласен, все такие душки прям, переживают. Один только у них правду говорит, не скрывается)
ну из-за этого типа не стоит огорчаться, это другой случай)..как и персонаж прям под тобой. 23ина
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