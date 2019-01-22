Деле Алли выбыл из расположения «Тоттенхэма» до марта

22 января 2019, 20:54

Еще один ключевой игрок «Тоттенхэма» получил серьезную травму. Полузащитник Деле Алли повредил подколенное сухожилие в игре против «Фулхэма».

Пресс-служба «шпор» сообщила, что потребуются дополнительные обследования, но игрок вернется на поле не раньше марта.

Ранее до марта выбыл нападающий Харри Кейн.