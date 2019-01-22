Деле Алли выбыл из расположения «Тоттенхэма» до марта

Еще один ключевой игрок «Тоттенхэма» получил серьезную травму. Полузащитник Деле Алли повредил подколенное сухожилие в игре против «Фулхэма».
Пресс-служба «шпор» сообщила, что потребуются дополнительные обследования, но игрок вернется на поле не раньше марта.
Ранее до марта выбыл нападающий Харри Кейн.
А некоторым смотрю пуканы тут рвёт капитально.
А некоторым смотрю пуканы тут рвёт капитально.
Я не знаю, с чего ты решил, что я вас обвиняю в том о чем ты подумал, но изначально вся твоя мыслевая конструкция основана на ошибке.
Я не знаю, с чего ты решил, что я вас обвиняю в том о чем ты подумал, но изначально вся твоя мыслевая конструкция основана на ошибке.
Ладно, проехали.
Ладно, проехали.
И причем здесь вода? Я когда пишу о том, что сочувствую травмам кого бы то ни было, должен подкреплять это сообщение скрином результатов полиграфического теста?
И причем здесь вода? Я когда пишу о том, что сочувствую травмам кого бы то ни было, должен подкреплять это сообщение скрином результатов полиграфического теста?