Неймар может не сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Стали известны подробности травмы нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, полученной в матче Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).
Как сообщает пресс-служба ПСЖ, согласно первичному медосмотру, у бразильца выявлено повреждение пятой плюсневой кости правой ноги. О сроках восстановления пока не сообщается.
В феврале прошлого года из-за трещины в той же кости Неймар был вынужден пропустить три месяца.
Напомним, 12 февраля «Пари Сен-Жермен» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.