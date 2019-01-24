Неймар может не сыграть с «Манчестер Юнайтед»

24 января 2019, 04:02

Стали известны подробности травмы нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, полученной в матче Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).

Как сообщает пресс-служба ПСЖ , согласно первичному медосмотру, у бразильца выявлено повреждение пятой плюсневой кости правой ноги. О сроках восстановления пока не сообщается.

В феврале прошлого года из-за трещины в той же кости Неймар был вынужден пропустить три месяца.

Напомним, 12 февраля «Пари Сен-Жермен» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.